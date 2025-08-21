El Festival de Teatro de Comedias de El Puerto se despide este fin de semana con dos funciones

Este fin de semana concluye el 34º Festival de Teatro de Comedias con dos destacadas funciones que pondrán el broche final a una edición marcada por la calidad artística y la gran acogida del público. El ciclo, que ha llenado de humor las noches de agosto en El Puerto, se ha desarrollado en el Patio Porticado de San Luis Gonzaga, y forma parte de la programación cultural promovida por el Ayuntamiento , a través de su Concejalía de Cultura.

La penúltima función tendrá lugar el viernes 22 de agosto a las 22:00 horas, con la representación de 'Remátame otra vez', una comedia de misterio escrita por Rodrigo Sopeña y Alberto Papa-Fragomén, quien también asume la dirección. Con un reparto de primer nivel formado por Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Diana Lázaro, esta divertida pieza sitúa al espectador ante un enredo detectivesco en el que todos son sospechosos y nada es lo que parece. En una noche aparentemente normal, durante una cena en la mansión de un famoso explorador, un apagón desencadena un asesinato… y las risas.

El montaje destaca por su ritmo, su brillante dirección y el talento de sus intérpretes, entre los que brillan figuras tan reconocidas como Belinda Washington, actriz y presentadora con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, y Juanjo Cucalón, habitual de la escena nacional y con una sólida carrera en cine y televisión.

El sábado 23 de agosto, también a las 22:00 horas, se celebrará la función de clausura del Festival con la obra 'Polvo serán, mas polvo enamorado', una producción de Morfeo Teatro dirigida por Francisco Negro. Esta pieza toma como base varios textos del genio barroco Francisco de Quevedo, y ofrece una comedia burlesca cargada de sátira, ironía y poesía. La trama se construye en torno al entierro de un cómico y la aparición de la Muerte, lo que da pie a una sucesión de escenas inspiradas en entremeses, sonetos y letrillas del autor.

Con un elenco formado por Francesc Albiol, Mayte Bona, Francisco Negro, Santiago Nogués y Felipe Santiago, la obra ofrece un homenaje tanto a la figura de Quevedo como a las compañías ambulantes del Siglo de Oro, auténtico germen del teatro popular. La crítica ha subrayado su “tono chispeante” y “visión desenfadada” de los textos áureos, en una propuesta que combina rigor literario y entretenimiento.

Además, como parte de las actividades paralelas del Festival, este viernes 22 de agosto a las 12:30 horas tendrá lugar en el Teatro Pedro Muñoz Seca el acto de clausura del curso de comedia musical impartido por el actor y formador Juanjo Macías, una propuesta que ha reunido a jóvenes intérpretes durante las últimas semanas. En esta sesión final se ofrecerá una muestra del trabajo escénico desarrollado por el alumnado, poniendo en valor el esfuerzo y talento cultivado durante el taller.

Las entradas están disponibles a través del portal de entradas, así como en la taquilla del recinto los días de función, de 20:00 a 22:00 horas.