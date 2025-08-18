El Festival de Teatro de Comedias de El Puerto se traslada esta semana al centro de la ciudad

Esta semana el 34º Festival de Teatro de Comedias se traslada al corazón de la ciudad con dos importantes citas teatrales que se celebrarán el martes 19 y el jueves 21 de agosto, a las 22:00 horas, en el Parque Calderón y el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, respectivamente.

La primera de las propuestas tendrá lugar este martes 19 de agosto en el paseo fluvial del Parque Calderón, donde la compañía Danza Mobile ofrecerá el espectáculo de artes escénicas de calle 'En vano', una pieza de danza contemporánea dirigida por Arturo Parrilla, en colaboración con INcubo Teatro. La representación, gratuita y de acceso libre, se inspira en los espacios vacíos de una escultura, desarrollando una poética del vacío que invita a la reflexión sobre el cuerpo, el espacio y la transformación. Cabe destacar que esta obra fue reconocida en 2017 con tres Premios Lorca: Mejor Coreografía, Mejor Bailarín y Mejor Espectáculo.

Originalmente prevista en la Plaza del Castillo, la función se traslada finalmente por razones técnicas al tramo inicial del paseo fluvial del Parque Calderón, junto a la Plaza de las Galeras, permitiendo un entorno escénico más adecuado y accesible para el desarrollo del espectáculo.

La Compañía Danza Mobile, con más de 900 funciones realizadas desde su fundación en 2001, es hoy referente nacional e internacional en la danza inclusiva, con un elenco formado por intérpretes con y sin discapacidad. La Concejalía de Cultura anima a vecinos y visitantes a disfrutar de una propuesta única en uno de los espacios más emblemáticos del centro portuense.

Por su parte, el jueves 21 de agosto, el Teatro Pedro Muñoz Seca será escenario de la representación de 'La asamblea de las mujeres', uno de los textos más conocidos del comediógrafo griego Aristófanes, versionado y dirigido por Chema de la Flor e interpretado por el grupo portuense Teatro Balbo.

Con una trayectoria consolidada en el ámbito del teatro grecolatino, Teatro Balbo vuelve a acercar al público una propuesta clásica cargada de actualidad y humor, que pone en escena un mundo al revés en el que las mujeres toman el poder político en una Atenas decadente. La obra trata con ingenio temas como la corrupción, la política o la igualdad de género, conservando la frescura y mordacidad características del autor.

Las entradas para esta representación pueden adquirirse anticipadamente a través de la web www.elpuertodesantamaria.sacatuentrada.es y también el mismo día de la función en la taquilla del teatro, de 20:00 a 22:00 horas. Los precios oscilan entre 4 y 6 euros, en función de la zona del aforo seleccionada.