Clelia Muchetti desvela el color de los sueños en una nueva exposición en El Puerto

Aprendió a pintar casi antes que a hablar y desde entonces ha ido evolucionando en el mundo del arte, con un estilo que se ha desarrollado en paralelo a su propias vivencias. En realidad, es habitual que la vida de un artista impregne su actividad creativa, y en el caso de la pintora Clelia Muchetti ambas han ido parejas. Su primer contacto con los pinceles lo tuvo al ver pintar a su madre, en su Brescia natal, en el norte de Italia, en unos tiempos en los que la sociedad no aceptaba la dedicación de la mujer a la pintura.

Ella decidió desafiar las convenciones y de forma natural comenzó a dibujar los objetos más cercanos. "Mi madre pintaba, pero no pudo exponer. Yo también dibujaba y regalaba lo que hacía, lo que ocurre es que después me di cuenta de que la pintura se me daba bien". Por aquel entonces su obra era hiperrealista, aunque posteriormente fue cambiando, ya que ese estilo no le permitía plasmar sus sentimientos, por lo que optó por transitar desde lo figurativo hacia el arte abstracto. "La abstracción es hacer físico lo metafísico", explica la pintora, "el arte te habla a lo largo del tiempo, te va llevando y te dice hacia dónde tienes que ir para poder expresar lo que llevas dentro".

Con la abstracción llegó el éxito y numerosas exposiciones internacionales, en Bruselas, organizada por el Banco Italiano y presentada por el ministro de Defensa; en el Instituto de Cultura de Madrid, o más recientamente en Sevilla, en la sede de la Fundación Cajasol; o en la Casa Pemán de Cádiz.

En El Puerto de Santa María expuso en el año 2013, en la sala CAI, antigua Fábrica de la Luz, en un acto inaugural que contó con la asistencia de reconocidas personalidades, autoridades como el almirante de la Flota y representantes consulares, ya que su marido, José Carlos Ruiz-Berdejo y Sigurtá, pertenece a dicho cuerpo: durante 16 años fue cónsul de Italia en Andalucía Occidental y Extremadura y en la actualidad es cónsul de Chipre.

También en esta ocasión Clelia Muchetti presentará una serie de pinturas donde la abstracción y el mundo de los sueños están muy presentes, cuadros de gran formato que componen su nueva exposición, que se inaugura este viernes, día 23, a las 21:30 horas en la Casa del Reloj (calle Cruces, 74), una finca rehabilitada que se está transformando en un auténtico centro de arte y cultura, creado en El Puerto por el arquitecto Honorio Aguilar y su mujer, la diputada Sol Cruz-Guzmán, a los que la pintora italiana ha expresado su agradecimiento.

Para quienes conocen la obra de Clelia será una ocasión especial para reencontrarse con su estilo pictórico más personal, donde el misterio se expresa a través del color, creando una serie de ventanas a un mundo muy sugerente para el espectador, consiguiendo un equilibrio entre los tonos suaves de los paisajes del norte de Italia y la fuerza del color del sur de España. No es casualidad que en esta ocasión la exposición lleve el título de Rêveries (Ensueños).

Además del color, también en la composición de los cuadros se aprecia la huella del lugar donde nació la pintora, muy vinculada a la propiedad agrícola por tradición familiar, con tonos terrizos y formas onduladas, como paisajes de una campiña o un viñedo, actividad en la que también está volcada, combinando su trabajo en el mundo del arte con la práctica de la viticultura.