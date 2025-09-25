Merecido homenaje en El Puerto a tres largas trayectorias al servicio del cliente

El hotel Alegría Bodega Real ha acogido este jueves la celebración de Santa Marta, Patrona de la Hostelería, en un acto organizado por un grupo de hosteleros ya jubilados integrado por Pascual Castilla, Fernando Arévalo, Francisco Daza, Ramón García y Juan Franco.

El objetivo de esta iniciativa es que el gremio de la hostelería, que tanta importancia tiene en El Puerto, no sea solo trabajo, sino que también haya momentos que sirvan para estrechar lazos entre quienes se dedican a este oficio tan sacrificado, y al mismo tiempo tan bonito, que consiste en hacer felices a los demás.

La festividad de Santa Marta, patrona de la Hostelería, se celebró el pasado 29 de julio, en plena temporada alta turística, y por ese motivo los organizadores de esta cita han preferido esperar a que la afluencia de visitantes fuera menor, ya entrado el otoño, para celebrar este encuentro que alcanza ya su tercera edición.

Para que este encuentro tenga además una vertiente más personal, en cada edición se opta por homenajear a algunos de los integrantes del gremio hosteleros que se han dejado la piel trabajando en la ciudad.

En esta ocasión los homenajeados han sido son tres personas muy queridas y conocidas: Isabel Real, del bar La Herrería, José Garrido Prado, del bar Er Beti, y a título póstumo el chef Joaquín Ramírez Romo, fallecido en 2003.

Isabel se encargó de la gestión del conocido bar La Draga-La Herrería tras fallecer su esposo, Francisco Gómez Mateos, logrando con mucho esfuerzo sacar el negocio adelante hasta que posteriormente la gestión pasó manos de su hijo, Francisco José Gómez Real, aunque ellhaa sigue siendo una pieza importante en el negocio, donde es habitual verla departiendo con sus numerosos clientes.

Pepe Garrido ha sido una pieza clave en el célebre negocio ubicado en la calle Misericordia, que cumplió 65 años el pasado mes de noviembre. Aunque está jubilado desde hace años, sigue al pie del cañón y se deja ver a menudo por el local, donde hace de puente entre los antiguos y los nuevos clientes.

Finalmente, Joaquín Ramírez pasó por diferentes establecimientos hasta recalar en el Hotel Monasterio de San Miguel, donde desarrolló la mayor parte de su vida profesional, durante 22 años. Desde aquellos fogones tuvo ocasión de cocinar para lo más granado de la sociedad española que pasaba por este restaurante de lujo, cuando El Puerto era un destino puntero de la jet set y de personajes de primera fila.

Joaquín montó su primer negocio propio de forma tardía, en el año 2012, cuando tenía 53 años. Así, en unión de sus hijos, Joaquín y Daniel, abrió el restaurante Los Rescoldos en el Camino de los Enamorados.

Fueron su viuda y sus hijos, muy emocionados, los encargados de recibir el diploma que le entregaron sus compañeros.

A la cita han acudido más de 120 personas, todo un éxito ya que este número duplica la asistencia de la primera edición del encuentro. Asistieron también representantes de otras entidades de la provincia, como la asociación de jefes de sala de Cádiz, representada por su presidente, Enrique Moreno.

Tras la entrega de los diplomas a cada uno de los homenajeados, se vivieron otros momentos de emoción cuando uno hermano de Pepe le hizo entrega de un retrato de la madre de ambos, mientras que un compañero de Joaquín Ramírez le hacía entrega también de una foto enmarcada a su familia.