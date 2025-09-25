Los hosteleros han celebrado la festividad de Santa Marta con un homenaje a tres largas trayectorias en la ciudad: Isabel Real, José Garrido, y a título póstumo Joaquín Ramírez.
1/15
Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes
/
D.C.
2/15
Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes
/
D.C.
3/15
Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes
/
D.C.
4/15
Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes
/
D.C.
5/15
Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes
/
D.C.
6/15
Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes
/
D.C.
7/15
Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes
/
D.C.
8/15
Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes
/
D.C.
9/15
Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes
/
D.C.
10/15
Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes
/
D.C.
11/15
Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes
/
D.C.
12/15
Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes
/
D.C.
13/15
Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes
/
D.C.
14/15
Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes
/
D.C.
15/15
Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes
/
D.C.