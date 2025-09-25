Celebración de la Festividad de Santa Marta en El Puerto: las imágenes

Festividad de Santa Marta en El Puerto: Las imágenes
Merecido homenaje en El Puerto a tres largas trayectorias al servicio del cliente

Los hosteleros han celebrado la festividad de Santa Marta con un homenaje a tres largas trayectorias en la ciudad: Isabel Real, José Garrido, y a título póstumo Joaquín Ramírez.

