En memoria de Pepe Alonso.

Hay un dicho, que siempre se van los mejores, en este caso hay que validar que siempre se van los excelentes como has sido tú, Pepe.

La vida te ha sido muy corta, con tan solo 58 años la muerte te ha sorprendido y como siempre trabajando en tu centro comercial. Lleno de felicidad, y cuando tu Atlético de Madrid había logrado horas antes la gran hazaña de haber conseguido el pase en la Champions en Portugal.

Me quedé esperando al mediodía, en el 'Mili' para celebrarlo. Qué gran decepción cuando 'El Canijo' me dijo: "¿te has enterado?, ¿de qué?. Pues que ha muerto nuestro amigo Pepe. ¡Que me dices! Sí, en su puesto de trabajo".

Vaya sorpresa cuando por mi móvil estaba escuchando por Radio Puerto la salida extraordinaria de nuestra Patrona la Virgen de Los Milagros. Amigo Pepe, no pudiste escoger mejor día para irte con los excelentes.

Cuántas veces hemos discutido en medio de una cerveza quién era mejor, el tuyo, los colchoneros, o el mío, el Barcelona.

Se ha ido el mejor de los mejores padres. Cuando recuerdo que tu hijo había metido un gol y me comentaste: "Hay que ver, que mi niño ha metido un gol y no me lo ha dedicado".

Como siempre, noble hasta el último momento. Porque lo aceptaste. Días siguientes: "Manolo hoy juega el Atlético de Madrid a las dos, qué hora mas mala, porque mi niño juega en el Juncal a esa misma hora y antes es mi niño".

En estos días de Navidad ha nacido una nueva estrella, el amigo Pepe. Allá donde estés, cuando miremos al cielo diremos por mucho que las nubes la tapen, esa es la Estrella de nuestro amigo. Que la tierra te sea leve.