El médico de Puerto II se llevaba unos 4.000 euros por cada móvil que pasaba

El médico de la prisión de Puerto II que fue detenido el pasado 9 de septiembre como integrante de una trama que presuntamente introducía teléfonos móviles en la cárcel se llevaba una cantidad de 4.000 euros por cada teléfono que conseguía pasar al interior de la prisión.

En la operación llevada a cabo por la Policía Nacional fueron detenidas un total de cinco personas: el médico y dos funcionarios de la prisión y un recluso en tercer grado del Centro de Inserción Social (CIS) de Jerez y su esposa.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, el médico de unos 70 años lograba introducir los móviles en la prisión en una mochila, realizando el intercambio con los funcionarios en los vestuarios ubicados antes del acceso a la prisión, una zona en la que no hay cámaras. Ya una vez dentro de la cárcel, las transacciones se realizaban en el interior de la enfermería, donde siempre hay presos de confianza destinados.

La Policía Nacional llevaba ya más de un año siguiendo al médico, del que entre otras cosas llamaba la atención su elevado tren de vida. Entre otras circunstancias ha trascendido que el facultativo llevaba siempre en el coche una pistola, ya que según han comentado algunos de sus conocidos "no se fiaba de nadie". Las mismas fuentes consultadas han señalado que "era un buen médico, pero le gustaba mucho el dinero".

Hace alrededor de una década este médico, cuyas iniciales son V.P., se enfrentó a un expediente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuando trabajaba como médico de Urgencias en el Hospital de La Línea, aunque no han trascendido los motivos de aquella medida disciplinaria. Fue a raíz de aquel episodio cuando el doctor comenzó a trabajar en la prisión de Puerto II.

Los detenidos se enfrentan a los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El operativo policial que culminó con la detención del médicdo causó un gran revuelo en la prisión el pasado 10 de septiembre, cuando un coche policial, con agentes con los rostros cubiertos con pasamontañas, acudió a la entrada del complejo penitenciario, antes del control, arrestando al médico a la salida de su puesto de trabajo. Un segundo vehículo policial pasó la barrera y los policías, ya con la cara descubierta, detuvieron en el interior de la prisión a otro de los funcionarios implicados, mientras que el tercero fue arrestado en su domicilio.

La investigación, instruida por el Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María y desarrollada por la Brigada Local de Información en colaboración con la UDEF, ha podido constatar que el matrimonio investigado adquirió en un corto periodo de tiempo varios vehículos, entre ellos uno de alta gama y un ciclomotor, con dinero supuestamente obtenido de su actividad ilícita.

Además se ha imputado a una empresa y a su administradora única por un delito de blanqueo de capitales al aceptar pagos en efectivo cercanos a 10.000 euros en la compraventa de vehículos.