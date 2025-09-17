Segunda fase de la trama de Puerto II: Un preso en tercer grado y su esposa, detenidos por cohecho, organización criminal y blanqueo

La Policía Nacional ha destapado un entramado económico relacionado con delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en el marco de una investigación sobre introducción de objetos prohibidos en el centro penitenciario Puerto II de El Puerto de Santa María

Según ha informado en un comunicado la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, la investigación, instruida por el Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María y desarrollada por la Brigada Local de Información en colaboración con la UDEF, ha constatado que un matrimonio investigado adquirió en un corto periodo de tiempo varios vehículos, entre ellos uno de alta gama y un ciclomotor, con dinero supuestamente obtenido de su actividad ilícita.

Asimismo, se ha imputado a una mercantil y a su administradora única por un delito de blanqueo de capitales al aceptar pagos en efectivo cercanos a 10.000 euros en la compraventa de vehículos, superando los límites legales, mientras que la empresa emitía facturas por importes inferiores a los reales y omitía comunicar la operación al SEPBLAC.

La Policía Nacional culmina la segunda fase de la operación Cita en Puerto II

El pasado 9 de septiembre se desplegó un dispositivo que culminó con la detención del interno considerado líder de la trama, que se encontraba en régimen de tercer grado, y de su esposa, tras la entrada y registro en su domicilio, donde se intervinieron dinero en efectivo, documentación y los vehículos adquiridos, que fueron trasladados al depósito judicial.

En total, cinco personas han sido arrestadas por delitos de pertenencia a grupo criminal, cohecho y blanqueo de capitales: tres funcionarios de prisiones, entre ellos un médico del centro, un interno y la esposa de este último.

Además, se han embargado preventivamente seis cuentas bancarias del matrimonio detenido junto a diversos bienes muebles e inmuebles.

La Policía Nacional, en el marco de la operación 'Citados', segunda parte de la operación 'Cita', ha dado por desmantelada pues la trama de introducción de objetos prohibidos en Puerto II.