Los mayoristas de la lonja portuense denuncian actitudes violentas por parte de los armadores de Sanlúcar

La Asociación de Vendedores de pescado de la Lonja de El Puerto de Santa María (Asoven) denuncia que desde la madrugada del pasado jueves "estamos sometidos a las reivindicaciones de los armadores de Sanlúcar de Barrameda por la situación en la que se encuentra la flota pesquera, que los entendemos y les apoyamos pero no de la forma en la que se está haciendo, ya que nos están obligando a cerrar las más de treinta empresas que realizan su actividad económica en el muelle pesquero".

Además añaden que la pasada madrugada, y tras la entrada de un camión en dirección a Cádiz, "pararon e increparon a su conductor para después tirarle todo el pescado y marisco del camión y llevárselo para venderlo a las pescaderías de Sanlúcar, sin que las autoridades policiales pudieran impedirlo, ya que no han estado a la altura de las circunstancias mostrando total pasividad", lamentan.

Los mayoristas respetan el derecho a la huelga," pero no de tal manera, pues también lo estamos pasando mal y no nos vamos al muelle de Bonanza ni a ningún otro sitio a solucionar nuestros problemas, lo hemos solucionado en un despacho. Por medio de este comunicado solicitamos a los armadores que si necesitan nuestra colaboración se reúnan con nosotros para llegar a algún tipo de acuerdo y no nos veten nuestro derecho a trabajar a la fuerza".

Desde Asoven denuncian que "estos días se ha podido ver en las redes sociales la manera en que la cofradía de armadores defiende su derecho, recurriendo a la violencia y alardeando del daño que están haciendo a las pequeñas empresas y familias que viven de las segundas ventas y de la venta del congelado".

El presidente de la asociación indica que "si necesitan apoyo estamos dispuestos a mantener una reunión, ya que no nos hemos sentido respetados en ningún momento y lo único que hacemos es trabajar y ayudarnos entre todas las partes de una manera pacífica".