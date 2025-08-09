Mar de Leva: cuando el éxito del verano cabe en 27m²

Ismael Delgado es simple y llano. Pero no en el sentido negativo de la palabra, sino todo lo contrario: el vive la vida con la convicción de la insignificancia más saludable posible, aquella en la que se reivindica que la vida no tiene por qué ser tan difícil. "¿Qué necesidad hay que de complicarse tanto?". Y sinceramente, con los tiempos que corren, se agradece muchísimo la gente así.

Este carácter eruditamente relajado, podrías decirse que incluso inteligente -la salud seguro que se lo premia en un futuro- puede ser parte del éxito que actualmente vive su negocio, Mar de Leva, el bar revelación de este año del que todo el mundo habla en El Puerto. "Nos ha encantado, ha sido todo un espectáculo", se escucha decir a la mayoría de personas que se acercan a pagar la cuenta. Y no es por ser entrometidos ni cotillas. Prácticamente es imposible no enterarse de las conversaciones ajenas en los 27m² de local en los que Ismael, junto a su novia Cecilia Pacheco, hace magia. Por el momento probar la carta en verano es casi imposible, a no ser que te armes de paciencia y de una buena tanda de cervezas; en el futuro, la cosa pinta casi igual o peor ya que la pareja tiene completas las reservas hasta el mes de diciembre. "Ya nos están preguntando por las comidas de navidad", asegura Cecilia mientras vuelve a colgar el teléfono de nuevo tras rechazar una reserva para la noche. "Lo siento, estamos completos". ¡Benditas palabras para los oídos de un hostelero!

Y es que al talento, esté donde esté, le es muy difícil esconderse. "Yo me formé en la escuela de Hostelería de Jerez, pero quien de verdad me enseñó a cocinar fueron mis abuelos", asegura Ismael quien acumula una trayectoria en restaurantes como Los Monteros (Marbella), Bascook (Conil) o la Taberna del Alabardero, en Sevilla, donde ejerció como Jefe de Cocina. "Después de estar tanto tiempo fuera tenía ganas de volver a mi tierra, de ver cómo lo iba a aceptar la gente de El Puerto. Y tenía muy claro que quería una carta con lo más típico", asegura Ismael mientras termina de preparar un Taco Marinero (base de tortilla de camarones, cebolla encurtida, wakame y langostinos frescos), uno de los platos que más salida tienen (y con razón). "Yo monté esto para comer bien y a un precio razonable. No nos podemos volver locos como está ocurriendo en otros sitios".

El pan y los picos no se cobran en Mar de Leva. Y no es que Ismael y Cecilia estén siendo tontos. "Las cosas nos están yendo muy bien", asegura esta pareja trabajadora que en ningún momento de la entrevista dejan de sacar platos y poner bebidas. "Lo que no vamos a hacer es engañar a la gente". Y de eso la gente se da cuenta. "Lo bueno de esto no es que te prueben y repitan, sino que hablen bien de ti y quieran eseñárselo a otra gente".