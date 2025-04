Lunes Santo en El Puerto: La emoción de los nuevos comienzos

Este Lunes Santo ha sido sin duda especial en El Puerto, y es que no todos los días se estrena una hermandad. Aunque Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento ya salió como tal la pasada Semana Santa, el Viernes de Dolores, esta ha sido la primera vez en hacerlo con todos los honores desde su sede canónica de la iglesia conventual del Espíritu Santo, la que ya es su casa.

Fue en marzo del año 2000 cuando un grupo de alumnos del colegio La Salle tomó la iniciativa de sacar un nuevo paso a la calle, constituyéndose como Asociación Civil en el año 2004 y como Agrupación Parroquial en 2015. La erección canónica fue el 26 de enero de 2024 y su primera estación de penitencia en la Basílica en marzo del pasado año. La hermandad está compuesta por 185 hermanos, para los que este Lunes Santo ha estado lleno de la emoción de los nuevos comienzos.

El antifaz de los penitentes es de terciopelo azul oscuro, con el escudo de la hermandad, y la capa y la túnica de sarga de color hueso. Las mujeres también tienen peso en esta hermandad, con varias d ellas como costaleras.

La imagen de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento es obra del imaginero portuense Angel Pantoja y fue bendecida el 24 de noviembre de 2019 en la Parroquia de San Joaquín. La hermandad está acometiendo la primera fase del Paso de Misterio y la Cruz de Guía está en fase de carpintería.

El exorno floral estaba formado por claveles sangre toro, cardos borriqueros, iris morados, limonium rosa, statis morado y eucaliptus verde y morado. El acompañamiento musical corrió a cargo de la banda de cornetas y tambores Santísima Trinidad. Palencia.

Afligidos salió desde San Francisco

Nuestro Padre Jesús de Los Afligidos, saliendo de San Francisco. / Germán Mesa

Ya a las siete de la tarde tenía lugar otro momento destacado de la Semana Santa de este año, con la salida de la Cruz de Guía hermandad de Los Afligidos desde la Parroquia de San Francisco, debido a las obras de rehabilitación en su sede canónica, la Capilla del Hospital San Juan de Dios. El Cristo pasaba la reja de la parroquia más de media hora después, debido a las complicadas maniobras de salida para atravesar el pequeño patio antes de llegar a la calle.

San Francisco no es ajena a la historia de la corporación, ya que fue su sede hasta hace 157 años. En septiembre de 1868, como consecuencia de los disturbios de la Revolución Gloriosa, la imagen del Señor fue trasladada al Convento de las Concepcionistas ante el riesgo de derribo del antiguo Convento de San Francisco. El pasado año, aunque finalmente no procesionó a causa de la lluvia, tenía programada su salida desde la Basílica de Los Milagros, siendo la primera vez desde 1956 que no lo hacía desde su capilla habitual.

El Paso de Misterio iba exornando con clavel rojo sangre de toro y cardo eryngiu, mientras que el paso de palio de María Santísima del Rosario lucía rosas blancas en tonalidad achampanada.

Esta procesión no lleva banda de música, debido a su carácter solemne, pero iba acompañada por la capilla musical Bel Canto.

Ante la amenaza de lluvia, ambas hermandades decidieron finalmente acortar sus itinerarios, recogiéndose antes de lo inicialmente previsto.