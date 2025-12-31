Luis Domínguez Blanco es condecorado con la insignia de oro del club taurino ‘El Rabo’

Luis Domínguez Blanco ha sido reconocido con la insignia de oro del club taurino El Rabo.

El acto de carácter privado fue celebrado en la sede del club taurino, en la calle Luis Mazzantini, donde estuvieron presentes familiares y figuras políticas como el teniente de alcalde Javier Bello y el concejal José Ignacio González, quienes destacaron la labor de Domínguez “en la promoción de la tauromaquia y sus valores históricos”. “Luis Domínguez Blanco es el propietario de la finca que ha acogido al club durante los últimos 30 años”, se explica en una nota de prensa. De hecho, según recordó el propio homenajeado, “hace más de 30 años, en agosto de 1995, los fundadores del Club acudieron, siguiendo las indicaciones de Pepe de la Diana, al mítico almacén que regentaba en la esquina de Calle Larga con Palacios, para que les alquilara el local de Luis Mazzantini” , dando inicio a la trayectoria que hoy celebran. “Siempre hemos encontrado en Luis facilidades, apoyo y colaboración, incluso en los momentos más complicados, demostrando una generosidad sobresaliente”, añadieron.

Además de Luis, el Club ha impuesto esta máxima distinción al maestro portuense José Luis Galloso, a Patricio Melgarejo, Patricio Argudo y a Bartolomé García.