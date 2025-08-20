El Club Taurino El Rabo acoge una exposición de alumnos del Estudio Lizaso

El Club Taurino El Rabo, que preside Jesús Domínguez, acogió la inauguración de una exposición pictórica compuesta por obras de alumnos del Estudio Lizaso, que podrá visitarse en la sede de la entidad hasta este domingo.

Por parte municipal acudieron los concejales de Plaza de Toros, Carmelo Navarro, y Juventud, José Ignacio González Nieto, quienes destacaron la importante labor cultural que desarrolla el Club, no solo vinculada a la tauromaquia, sino también abierta a otras expresiones artísticas, y han animado a portuenses y visitantes a disfrutar de esta muestra, que permanecerá abierta en horario de 20:30 a 22:00 horas.

En total, se presentan 15 obras realizadas con diferentes técnicas (óleo, acrílico, mixta y carboncillo), en las que se reflejan tanto temáticas taurinas como paisajes, bodegas o retratos.

Jesús Domínguez ha subrayado que la entidad mantiene la tradición de organizar cada año varias exposiciones, consolidando así su compromiso con la difusión cultural.

Por su parte María Lizaso, directora del Estudio que lleva su nombre, ha señalado que en esta ocasión son 14 de los 31 alumnos del curso los que muestran sus trabajos, combinando piezas de personas que se inician en la pintura con otras de alumnos con mayor trayectoria. Asimismo, ha adelantado que el Estudio retomará sus clases en el mes de octubre.