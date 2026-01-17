La Junta destina cerca de 480.000 euros a la reforma del Centro de Participación Activa de El Puerto

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha inaugurado las obras de reforma y equipamiento del Centro de Participación Activa (CPA) de El Puerto de Santa María, de titularidad de la Junta de Andalucía, una actuación que ha contado con una inversión del Gobierno andaluz de cerca de 480.000 euros, con cargo a fondos Next Generation y propios.

La consejera, quien estuvo acompañada en la visita por el alcalde del municipio, Germán Beardo; la secretaría general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa, y el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz, Alfonso Candón, explicó que en este CPA, que cuenta con casi 5.000 socios, “se ha realizado una reforma integral, que incluye la mejora de la cafetería, renovación de los baños, instalación de climatización y nuevo mobiliario y equipamiento”.

Se trata, continuó López, “de una reforma importante pero necesaria, que hemos realizado con el firme objetivo de que nuestros mayores, personas que están llenas de vida, se sientan en este espacio como en su casa, a través de unas instalaciones modernas, cómodas, accesibles y acogedoras”. “Hoy hablamos de la reforma de un recurso, pero lo verdaderamente importante no son las paredes, no es el edificio, lo que importa de verdad son nuestros mayores. Ellos son la esencia de estos CPA y sin ellos, estos espacios no tendrían sentido”.

Por último, la titular de Inclusión Social dijo: “No podemos olvidar que hoy tenemos la sociedad que tenemos gracias a los mayores, que lo dieron todo por nosotros, y lo mínimo que podemos haces es devolverles, aunque sea un poquito, de lo mucho que nos han dado”.

La Junta de Andalucía ha invertido 8,5 millones de euros con cargo a fondos europeos y fondos propios de la Consejería de Inclusión Social a la realización de obras de mejora y dotación de equipamientos en 31 Centros de Participación Activa repartidos por todo el territorio andaluz. En el caso concreto de la provincia de Cádiz, se ha destinado más de 1,2 millones de euros para obras de reforma y nuevo equipamiento de 12 CPA.

Por su parte, el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, destacó que esta actuación “supone un avance para la mejora de los servicios públicos del municipio y en la atención a nuestros mayores” y agradeció a la Junta de Andalucía “la inversión realizada en nuestra ciudad, que demuestra una clara apuesta por dotar a El Puerto de mejores infraestructuras sociales”, subrayando que “la colaboración entre administraciones es clave para seguir avanzando en bienestar y calidad de vida para nuestros vecinos”. Beardo añadió que la renovación de este espacio “supone una mejora en la comodidad, dignidad y oportunidades de nuestros mayores”. “Seguiremos trabajando para consolidar una ciudad más inclusiva, moderna y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía”, concluyó.