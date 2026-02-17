Este jueves se abre en El Puerto el plazo de renovación del abono de teatro Invierno–Primavera 2026

Los días 19, 20 y 21 de febrero permanecerá abierto el plazo para la renovación del abono de teatro correspondiente a la temporada Invierno–Primavera 2026 del Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca.

El horario para la renovación en taquilla será el jueves 19 y viernes 20, de 18:00 a 20:00 horas, y el sábado 21, de 10:30 a 12:30. Asimismo, desde las 18:00 del sábado 21 y hasta el lunes 23 de febrero, aquellas personas que deseen abonarse por primera vez podrán formalizar su abono a través de la plataforma online habilitada por el Ayuntamiento.

El abono de temporada incluye cuatro destacadas producciones nacionales:

-'La mujer rota' (27 de marzo), adaptación de la obra de Simone de Beauvoir, protagonizada por Anabel Alonso, una reflexión sobre la identidad y el papel de la mujer.

- 'Las hermanas de Manolete' (14 de marzo), dirigida por Gabriel Olivares, un retrato de la sociedad española de posguerra a partir de los acontecimientos que rodearon la muerte del torero Manolete en 1947.

- 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?' (7 de marzo), producción del Centro Dramático Nacional junto a Tanttaka Teatroa, escrita y dirigida por Mireia Gabilondo, una comedia que aborda con ironía las dificultades de la vida.

- 'Todos los ángeles alzaron el vuelo' (11 de abril), el esperado regreso de La Zaranda, una propuesta escénica que invita a reflexionar sobre el papel de la humanidad en el mundo contemporáneo.

La adquisición del abono supone un ahorro aproximado del 20% respecto a la compra individual de las localidades y ofrece la posibilidad de renovación preferente en futuras temporadas. Los precios oscilan entre 53 y 34 euros, según la zona seleccionada.

Ventajas para abonados y programación complementaria

Las personas abonadas que renueven en taquilla podrán adquirir anticipadamente entradas para espectáculos programados fuera de abono, entre los que destacan propuestas del ciclo De 'El Puerto Artes Escénicas', conciertos de música clásica, jazz y pop internacional, recitales flamencos y espectáculos familiares.

Entre las citas previstas figuran el estreno de 'Nuestro Teatro Principal: Homenaje a la Cultura Portuense'; el musical 'Luna con Placilla'; el espectáculo 'Cuentos de la Bruja y la Muerte'; el recital flamenco '35 años cantaora'; conciertos como el del Cuarteto Bruma o el Trío Dolci Affetti; actuaciones de jazz como ADAM O’FARRILL’S 'ELEPHANT' o VALDÉS BROTHERS & FRANCIS POSÉ; la presencia de la compositora francesa Laetitia Sadier; así como recitales flamencos y una cuidada programación de teatro familiar con títulos como 'A la luna', 'La niña que salvará nuestro mundo' y 'Viaje al planeta de todo es posible'.

Venta de entradas individuales

La venta de localidades sueltas para todos los espectáculos de la temporada comenzará el martes 24 de febrero, en horario de 18:00 a 20:00 horas en la taquilla del teatro, que abrirá todas las tardes de esa semana. Asimismo, a partir de las 20:30 de ese mismo día, las entradas podrán adquirirse también a través de la plataforma online municipal.

Desde la Concejalía de Cultura se recuerda que todas las funciones darán comienzo a las 20:00 horas, salvo las representaciones dominicales, que se iniciarán a las 12:30 horas. Igualmente, se informa de que el pago de las localidades deberá realizarse exclusivamente con tarjeta bancaria, no admitiéndose efectivo en taquilla.