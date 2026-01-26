El Puerto presenta la temporada Invierno–Primavera 2026 del teatro municipal Pedro Muñoz Seca

El Ayuntamiento ha presentado la programación invierno–primavera 2026 del teatro municipal Pedro Muñoz Seca, una propuesta cultural que se desarrollará entre los meses de febrero y mayo y que contará con un total de 21 espectáculos dirigidos a públicos de todas las edades.

La presentación ha tenido lugar este lunes y ha estado a cargo del concejal de Cultura, Enrique Iglesias, quien ha dado a conocer los principales contenidos de una temporada que reunirá teatro, jazz, flamenco, música clásica, rock y espectáculos familiares en este espacio escénico municipal, ubicado en la Plaza del Polvorista y gestionado por la Concejalía de Cultura.

El edil ha subrayado que “esta programación refleja el firme compromiso del Ayuntamiento con una oferta cultural de calidad, diversa y accesible, que, apuesta tanto por grandes producciones nacionales como por el talento local, reforzando el papel del teatro Pedro Muñoz Seca como referente cultural de nuestra ciudad”.

La temporada teatral, eje central de la programación, se inaugurará el sábado 7 de marzo con la obra 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?', una producción del Centro Dramático Nacional y Tanttaka Teatroa, dirigida por Mireia Gabilondo, que aborda, en clave de comedia de enredos y mentiras, las dificultades de la vida y sus posibles salidas.

Junto a esta función, el abono de temporada incluirá otras tres destacadas propuestas: 'Las hermanas de Manolete' (14 de marzo), dirigida por Gabriel Olivares, una ficción basada en personajes reales que rodearon la muerte del torero en 1947 y que retrata la sociedad franquista de la época; 'La Mujer Rota' (27 de marzo), monólogo protagonizado por Anabel Alonso, dirigido por Heidi Steinhardt y basado en la obra de Simone de Beauvoir, que denuncia la falta de individualización histórica de la mujer; y 'Todos los Ángeles alzaron el vuelo' (11 de abril), con la que La Zaranda regresa al escenario portuense con un espectáculo que coge a un expresidiario, a dos prostitutas y a un loco lúcido para mostrar las miserias de su existencia y hallar una particular poética en unos personajes sórdidos, aunque no exentos de dignidad.

Los dos primeros espectáculos de la programación tendrán, por un lado, un marcado carácter gaditano y, por el otro, el de una cita para los más pequeños; el recital flamenco del cantaor Caracolillo De Cádiz (27 de febrero) y la obra A la luna (1 de marzo), especialmente indicada para que la disfrute toda la familia. Dos funciones muy esperadas por el público. En el caso de Caracolillo, uno de los intérpretes más puros y heredero de la tradición del flamenco gaditano, estará acompañado al toque por el portuense Paco León, uno de los guitarristas con mayor proyección del flamenco en la actualidad.

Al igual que en temporadas anteriores y dentro del ciclo 'De El Puerto. Artes Escénicas', los creadores portuenses vuelven a exhibir sus nuevas producciones en el teatro. De este modo, el 16 de mayo se representará la función 'Nuestro Teatro Principal: Homenaje a la Cultura Portuense', dirigida por Jesús Lavi y protagonizada por Chema Noci, Eva Rodríguez, Andrés Picazo y Yolanda Altabert. Más de cuarenta años después del incendio que acabó con el Teatro Principal, el escenario del Muñoz Seca se convertirá en el del Teatro Principal en este homenaje a la cultura portuense y a su gente. Por su parte, el 29 de mayo Raúl Femenía y Marina Millán estrenarán el montaje 'Cuentos de la Bruja y la Muerte'. Previamente, el 25 de abril, el Coro del IES Pintor Juan Lara presentará su nuevo musical 'Luna con Placilla'.

La temporada concluirá con el estreno del nuevo espectáculo de la artista flamenca portuense Aroa Cala, 35 años cantaora (31 de mayo), un recorrido por su trayectoria artística y una muestra del talento flamenco que ha dado esta tierra.

Presencia de la música clásico

Por su parte, la música clásica estará presente en la programación con dos destacadas citas: el concierto del Cuarteto Bruma (20 de marzo) que, bajo el título 'Cuartetos eternos: de lo clásico a lo romántico', traerá dos grandes joyas de la música de cámara para cuarteto de cuerda: el Cuarteto de cuerda en Do Mayor Op.76 nº3 Kaiser de Joseph Haydn y el Cuarteto de cuerda en La Menor Op.13 nº2 de Felix Mendelssohn. Y, el 17 de abril, el Trío Dolci Affetti que presentará 'El jardín del amor: Barbara Strozzi y la feminidad en los afectos', un programa que llevará al espectador a vivir los afectos de la música italiana del Seicento a través de las obras de Barbara Strozzi y de sus contemporáneos Claudio Monteverdi o Francesca Caccini, entre otros.

El jazz otro de los atractivos de esta temporada en el Pedro Muñoz Seca con dos conciertos muy destacados; el primero, Adam O’farrill’s 'Elephant' (11 de marzo), cuarteto liderado por el prestigioso trompetista y compositor Adam O´Farrill que logra un impresionante equilibrio entre la libertad y la intimidad de los pequeños grupos de la tradición del cuarteto de jazz, la paciencia y la escala emocional de Reich, Sakamoto y Britten, y la urgencia y la emoción de la música dance contemporánea. Cabe destacar que este concierto forma parte de la programación de Campus Jazz que, durante todo el año, impulsa la Universidad de Cádiz. Y el segundo concierto, Valdés Brothers & Francis Posé (10 de abril), que reúne el talento y la veteranía de los músicos cubanos, Leyanis Valdés, Jessie Valdés y el malagueño Francis Posé en 'Legacy Proyect', un repaso a la historia musical de la familia Valdés con música de su abuelo Bebo Valdés, su papá Chucho Valdés y temas originales más contemporáneos compuestos por los tres.

El rock estará representado por la actuación de la artista francesa Laetitia Sadier, figura clave del pop moderno, que actuará el 22 de mayo. Asimismo, la cantaora Susana Romero, recientemente galardonada con el Sol de Oro en el Festival Internacional de Flamenco 'Ciudad del Sol' de Lorca, ofrecerá su recital junto al guitarrista portuense Paco León el 8 de mayo. La cantaora gaditana, nacida en Vejer de la Frontera, recientemente se alzó con el premio Sol de Oro en el 34º Festival Internacional de Flamenco “Ciudad del Sol” (Lorca).

Espectáculos para los más pequeños

Por último y para los más pequeños, aunque diseñados para su disfrute en familia, se han programado otros dos espectáculos de teatro familiar de excelente calidad y las funciones destinadas exclusivamente a escolares del programa 'Abecedaria'. La compañía Claroscuro traerá 'La Niña Que Salvará Nuestro Mundo' (8 de marzo) y 'Viaje al Planeta de Todo es Posible' (19 de abril) estará a cargo de Índigo Teatro.

Por su parte, el programa 'Abecedaria' de la Red Andaluza de Teatros Públicos se dirige a centros educativos andaluces y traerá a El Puerto de Santa María tres funciones: 'Chicharrón Circo Flamenco' (Circo, 12 de marzo), 'Calle Rebaño 14' (Títeres, 18 de marzo) y 'El Mágico Planeta De Los Instrumentos Insólitos' (Música, 30 de abril). Los colegios interesados pueden inscribirse en la pestaña “Abecedaria” de la web de la Red Andaluza de Teatros

En cuanto a la venta de entradas y abonos, los abonados de la temporada anterior podrán renovar sus localidades los días 19 y 20 de febrero, de 18.00 a 20.00 horas, y el 21 de febrero, de 10.30 a 12.30 horas, en la taquilla del teatro. El abono ofrece un ahorro del 20 %, con precios entre 34 y 53 euros, según la zona elegida. Los nuevos abonados podrán adquirir su abono del 21 al 23 de febrero a través del portal www.elpuertodesantamaria.sacatuentrada.es .

Las entradas individuales saldrán a la venta el martes 24 de febrero, de 18.00 a 20.00 h. en la taquilla y, desde las 20.30 horas, en la web. La taquilla permanecerá abierta del 24 al 27 de febrero en horario de tarde y el domingo 1 de marzo, de 10.30 a 12.30 horas.

Todas las funciones comenzarán a las 20.00 horas, excepto las de teatro familiar, que se celebrarán a las 12.30 horas.