Cuatro espectáculos conforman el abono del teatro en primavera en el Pedro Muñoz Seca de El Puerto

La temporada de teatro para la primavera 2026 incluirá cuatro obras de abono en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca. Así, el sábado 7 de marzo se levantará el telón con la obra ‘Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?’, con dramaturgia y dirección de Mireia Gabilondo. Con Karmele Aranburu, Aitzber Garmendia, Candela Solé y Telmo Irureta, la obra habla de soledades, incapacidades, enfermedades mentales, desamores, vejez. suicidio, depresión, mentiras, traumas... Las máscaras que nos ponemos para poder seguir viviendo y la valentía de vivir. Mireia Gabilondo firma y dirige esta comedia de enredos y mentiras que habla de las dificultades de la vida y de sus salidas.

El sábado 14 de marzo será el turno de ‘Las hermanas de Manolete’, con Alicia Montesquiu, Alicia Cabrera y Ana Turpin, y la dirección de Gabriel Olivares. Se trata de una historia de ficción basada en los personajes reales que rodearon la muerte del torero Manolete en 1947. Un retrato de la sociedad franquista de esos años, en la que las mujeres eran meros objetos que no debían sobresalir sin permiso. Gabriel Olivares dirige un excelente montaje protagonizado por tres grandes actrices

Para el viernes 27 de marzo se ha programado ‘La mujer rota’, de Simone de Beauvoir, con la conocida actriz Anabel Alonso. Se trata de un monólogo basado en la aclamada obra de Simone de Beauvoir, una denuncia a la falta de in dividualización en la figura de la mujer que durante años se ha definido a través del “otro”. De nuevo bajo la dirección de Heidi Steinhardt, Anabel Alonso se convierte en Murielle, quien está sola en su casa mientras en la calle se festeja la Nochevieja. Los ruidos de la calle y los gritos de sus vecinos celebrando le impiden conciliar el sueño. En ese desvelo, sus recuerdos chocan con un presente desolador para ella y un futuro aún peor. Lo perdido, lo arrebatado, el fracaso y la soledad la han dejado fuera de juego.

Finalmente el sábado 11 de abril el grupo La Zaranda pondrá en escena ‘Todos los ángeles alzaron el vuelo’, de Eusebio Calonge. Con Ingrid Magrinya, Natalia Martínez. Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez y Enrique Bustos, y la dirección de Paco de La Zaranda.

La compañía vuelve por sus fueros con un espectáculo que coge a un expresidiario, a dos prostitutas ya un loco lúcido para mostrar las miserias de su existencia y hallar una particular poética en unos personajes sórdidos, aunque no exentos de dignidad. Todo ello con el estilo tan particularmente barroco de la Zaranda, en una obra que interroga sobre el papel que tienen en el mundo y de mirar la periferia, también desde la periferia, para ver el cielo, un universo luminoso sobre lo que vendrá después.

El abono para los cuatro espectáculos tendrá un precio de 53 a 34 euros, según la zona del teatro.