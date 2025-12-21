Al compás de El Puerto: Corazones repletos de arte, cultura y tradición flamenca

Nunca antes nuestro teatro Muñoz Seca alambicó tantos sabores de nuestra ciudad. El Puerto en estado puro y arte a raudales, contenido en un escenario. Los portuenses que nos dimos cita fuimos testigos de una velada inolvidable, que debiera repetirse todas las navidades. Como debe ser…

Y por supuesto, se puso de manifiesto una frase del texto de presentación de Laura 'La Rubia': "Hoy aquí celebraremos una vida llena de amor, de amistad pura, de música a espuertas…" Guitarra, percusión, palmas, cante y baile se dieron de la mano y dieron forma a los pilares del arte flamenco.

Viernes 19 de diciembre. Teatro Muñoz Seca. Todo comenzó cuando el maestro de ceremonias, Javier Villar -fuerza motriz y energía del impulso y defensa del flamenco portuense en toda su extensión- dio la bienvenida, presentó e introdujo el espectáculo la otra noche en el Teatro Muñoz Seca, que se llenó hasta la bandera.

La voz en off de Javier Villar inundó los recovecos de la sala. La lectura del texto de Laura 'La Rubia', en homenaje al cantaor Borja Guerrero, que nos dejó hace poco. Aquí van algunas de su reflexiones: “Nunca una despedida fue tan amarga, ni un reencuentro tan dulce… Hoy nos reunimos en tu memoria, porque tú no sales de la nuestra… Tu vives eternamente en los corazones de todos nosotros…".

Bajo la magnífica dirección del portuense Jesule del Puerto, destacó con su guitarra por la ejecución limpia, su fuerza expresiva y la a solidez de su toque. Tiene mucho que ver en todo esto, su sólida formación musical con José Luis Balao Pinteño, fallecido en 2023. El maestro Balao, como era conocido en Jerez. El "científico de la guitarra", como dijera de él Paco de Lucía.

Sin más vueltas comenzó este 'A Compás de El Puerto por Navidad', un espectáculo con una quincena de artistas en el escenario, que trasmitieron a los asistentes y dejaron un buen sabor de boca.

Si la puesta en escena fue para quitarse el sombrero, los componentes de esa familia flamenca portuense para qué contarles. Ellos fueron los auténticos artífices de que esta Navidad -al menos para que los que nos dimos cita- sea un poquito más alegre y llevadera. Sobre todo, ante la que está cayendo. Ya dejó dicho Vicente Amigo que “el arte flamenco puede cambiar tu vida y engancharte para siempre”.

Tan solo unas notas de todos ellos. Moi Orillo, nieto de Orillo de El Puerto (enorme cantaor, que perteneció a la compañía de Antonio Gades),sobrino nieto de Rancapino de Chiclana de la Frontera. Noelia de los Ríos, Samara de los Ríos y Rafael Cruz, pertenecientes a la familia del Loco del Puerto. Familia gitana que vivió en la flamenca Calle Lecheria, Pititi del Puerto, Los Sopas del Puerto. También emparentados con Rancapino y Orillo del Puerto por parte de Gabriela Núñez, hermana de estos dos genios del flamenco. Paco 'El Caña', biznieto de tío Juan Villar, Samuel de la Dolores, tataranieto de tía Soledad Villar, gran cantaora.

Y como no, hasta el propio presentador, Javier Villar, pertenece a esta extensa familia de artistas portuenses. Es nieto de tía Pepa Villar, familia muy flamenca de la Calle Lecheria, emparentado con el gran bailaor Miguel Villar, el guitarrista Antonio Villar y la cantaora y bailaora Pepi Lemmon 'La Popi', que reside en los EE.UU. Y José Peña, palmero y percusionista sobrino de la Paquera de Jerez.

Además de los reseñados, también sumaron, y de qué manera, enormes artistas, algunos con cierto bagaje, otros de primera generación: Al cante Esther Roselló, Moni K Vargas, Laura 'La Rubi', Samuel de la Dolores. A la percusión Jorge Aquilar y David Becerra. Coros y Palmas: Jenifer Campaña, Jesús Picón, Leyre Arias, Rafael Cruz, Pablo Rodríguez y María Isabel 'La Rubia'.

Por si fuese poco, la guinda de este Roscón de Reyes, inmersos en la Navidad, la pusieron el enorme bailaor José Leiva, el genial y genuino Negro Cherokee (hijo de Mijita de El Puerto, gran artista), y el inmenso Wilo del Puerto, al que ya dediqué algunas de mis crónicas musicales. Este verano en la Peña el Chumi, lo disfruté y vuelvo a recordar con cariño lo que me transmitió: “Voz metálica, poderosa. Cantes de ida y vuelta. Historias de ida y vuelta. O de vuelta y de ida, que más da. Palos que duelen y transmisión a flor de piel. Pellizcos que llegan y se quedan…sabor andaluz. Genuino, de profundo sentimiento. Jondura y buen hacer… Sin duda, el flamenco celebra la vida, ¿hay acaso una verdad más jonda que esa?” Además de soñador empedernido y niño para sus adentros nos deleitó, con unos arreglos de 'Campanilleros', poesía de un buen amigo de mi familia. José Luis Tejada, de su libro 'Del río de mi olvido', publicado en 1978 por la Fundación Municipal de Cultura de El Puerto, que conservo en la biblioteca de casa, del que recomiendo su lectura. La verdad es que me llegó al alma.

Para ir acabando con esta crónica, que me sale casi del tirón por los cúmulos de sensaciones recibidas durante el concierto, una frase que me llamó la atención y que fusilo, tal cual lo manifestó Javier Villar en su intervención: “Nos encontramos ante un espectáculo flamenco -con ADN 100% portuense-, que demuestra la calidad artística que tenemos en la tierra y que hay que defender y apoyar. El Puerto fue cuna del arte, es cuna del arte y tiene que seguir siendo referente de nuestra cultura andaluza”. Casi ná.

Villancicos y cancioncillas populares de la Navidad inundaron los corazones de recuerdos imborrables. Lentiscos, zambombas, nacimientos, castañas, panderetas, cabalgatas de Reyes Magos, aparecieron en nuestro horizonte. Patios de vecinos alrededor de una hoguera. Turrones, mazapanes, pestiños, Cacao Pico…Olores, colores y sabores en esa casa de vecinos a la que nos trasladamos la otra noche en el Muñoz Seca. Para Paco de Lucía era muy importante no perderse en la tradición, porque ahí es donde está la esencia, el mensaje, la base. Así nos sentimos la otra noche, y así lo cuento. Azúcar, canela y clavo.