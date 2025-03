José Manuel Cristo Álvarez, pregonero de la Semana Santa de El Puerto: "Mi pregón es mi verdad”

A sus 54 años de edad, José Manuel Cristo Álvarez se enfrentará el próximo domingo, 6 de abril, a uno de sus mayores retos como cofrade, pronunciar el pregón de la Semana Santa portuense.

-¿Cómo recibió el ofrecimiento del presidente del Consejo de Hermandades?

-Lo primero que sentí fue una gran responsabilidad, le contesté muy rápido que sí, porque hace dos años ya rechacé la propuesta. En esta ocasión pensé mucho en mi nieto y acepté. Además, cuando me llamó estaba en la puerta del convento del Espíritu Santo, se lo dije a la Virgen y le pedí que me ayudara.

-Está usted muy vinculado a la hermandad de Humildad y Paciencia, de la que es segundo mayordomo. También estuvo muchos años en la junta de gobierno. ¿Se considera un buen conocedor de la Semana Santa portuense?

- Creo que sí, pero siempre hay que seguir aprendiendo. Soy un buen cofrade, los portuenses me conocen. Yo empecé muy joven en la hermandad del Nazareno, porque mi padre me llevaba a la Pescadería y gracias a él entré en la hermandad con 8 años, que empecé a salir de nazareno. Estando en la mili, me licencié y tuve la oportunidad de entrar como costalero de la Virgen del Desconsuelo, y hasta hoy.

Me quedo con la etapa en la que fui costalero, fue cuando me enamoré de la Virgen del Desconsuelo”

-¿Con qué faceta se queda, la de capataz o la de costalero?

-Pues creo que con la de capataz. Estuve diez años de costalero y me quedo con esa etapa, porque fueron is comienzos y fue cuando me enamoré de la Virgen del Desconsuelo.

El pregonero, con los titulares de la Humildad y Paciencia. / D.C.

-Ha realizado usted varias exaltaciones, pero esto ya son palabras mayores. ¿Qué enfoque le dará a su pregón?

-Mi pregón es para mi gente, para los cofrades de El Puerto, que me conocen, mi pregón es mi verdad, lo que siento por dentro. Seguro que los cofrades y quienes vayan a escucharlo lo van a entender.

-Este año además es especial por ser el Año Jubilar de la Esperanza.

-Sí, llevo el verde esperanza en mi pregón, la esperanza nunca debe perderse. Es muy bonito que haya coincidido mi pregón en este año jubilar.

-Además llega una Semana Santa con muchas novedades, como una nueva hermandad el Lunes Santo.

-Sí, es un orgullo ser pregonero y que llegue el momento de dedicar un fragmento del pregón a una nueva hermandad de nuestra Semana Santa. Tengo la suerte de vivir con los hermanos del Prendimiento en el Espíritu Santo, porque mis imágenes y las suyas duermen en el miso convento.Tengo la suerte de pregonar su primer Lunes Santo, es algo muy importante.

-Esa nueva hermandad saldrá del convento del Espíritu Santo, donde desde 2015 procesiona la Humildad y Paciencia. ¿Qué planes hay de regresar a la Capilla de la Aurora?

-Los planes de esta junta de gobierno, con ayuda de los hermanos, pasan por volver lo antes posible a la Capilla de la Aurora, pero las cosas van muy lentas. Se va avanzando paso a paso, sigue en marcha la campaña de aportaciones de los hermanos y colaboradores y va muy bien, hay ya muchas aportaciones, además de la ayuda de la Diputación provincial de Cádiz. El proyecto de rehabilitación ya está hecho, ya no es una cuestión de dinero, sino más bien de burocracia. Hacen falta permisos de Cultura, contar con un restaurador, un arqueólogo, hay que hacer catas, levantar las tejas... no se puede dar una fecha para las obras.

-Ya son diez años los que lleva su hermandad en el convento del Espíritu Santo. ¿Se han sentido bien acogidos?

-Sí, ha sido maravilloso, las hermanas son encantadoras, son las guardianas de mis imágenes, nos han tratado muy bien. Sabemos que esta es su casa, pero ellas nos la han abierto desde el primer momento, nos acogieron con los brazos abiertos, siempre nos ayudan en lo que haga falta. Este año teníamos el problema de que al llegar la nueva hermandad, de la que el convento es su sede canónica, se juntaban tres pasos, pero en ningún momento nos han puesto problemas. Gracias a las hermanas y al entendimiento entre las dos hermandades, la Madre Candelaria nos dijo que nos quedáramos, que nos organizábamos entre todos para el Lunes y el Jueves Santo.

Mi nieto es mi locura, es el que me ha empujado a dar el pregón. Me encantaría que estuviera orgulloso”

-¿Cree que la cantera cofrade está garantizada en la ciudad?

-La cantera cofrade sí está asegurada, hay grupos jóvenes muy preparados, pero siempre les digo a los jóvenes que nunca se olviden de los mayores, que piensen que gracias a ellos hoy están aquí, deben tener siempre respeto a esos mayores de las hermandades, porque son la voz de la experiencia.

-Tiene usted un nieto de dos años. ¿Es uno de los motivos por los que le hace ilusión dar el pregón?

-Claro, mi nieto es mi locura, es el que me ha empujado a dar el pregón. Me encantaría que algún día pueda decir con orgullo que su abuelo fue pregonero de nuesra Semana Santa. Me hubiera gustado que estuviera presente mi padre, que falleció hace 24 años y fue el que me introdujo en la Semana Santa, pero de alguna manera estará presente también en el pregón.