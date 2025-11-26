Javi Ruibal Quinteto presenta 'Luz' en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca de El Puerto

El próximo viernes 5 de diciembre, a las 20:00 horas, el músico portuense Javi Ruibal ofrecerá en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca un concierto muy especial en formato quinteto, en el que presentará su nuevo trabajo discográfico, 'Luz'. Esta actuación se enmarca dentro de la temporada Otoño 2025, organizada por la Concejalía de Cultura.

En esta ocasión, el público podrá disfrutar de la presentación de su nuevo trabajo discográfico, 'Luz', una propuesta de jazz-fusión de enorme riqueza tímbrica y personalidad. El quinteto está integrado por Javi Ruibal (batería), Ale Benítez (bajo), Óscar Álvarez Rifbjerg (piano y teclado), Víctor Vega (trompeta) y Diego Villegas (saxo, flauta y armónica).

'Luz' es el segundo proyecto discográfico de Ruibal, tras el éxito de su debut 'Solo un mundo', reconocido en 2020 por los Premios MIN como uno de los mejores discos de World Music. En esta nueva obra, el compositor se inspira en la vida y fuerza de ocho mujeres, algunas reales y otras frutos de la imaginación: una sirena, una deidad mexica, la encarnación del otoño y mujeres cuyo legado y energía han contribuido a hacer del mundo un lugar mejor. El resultado es una música alegre, misteriosa y compleja, que invita a sentir la belleza, la valentía y la sensibilidad que han dado forma a estas historias.

El trabajo, grabado mayoritariamente en directo entre 2021 y 2024, cuenta con la colaboración de algunos de los mejores músicos e improvisadores del panorama internacional, como Ale Benítez, Diego Villegas, Enrique Rodríguez 'Enriquito', Harold López-Nussa, Jesús Bachiller 'Bachi', José Manuel Posada 'El Popo', Roberto Verástegui o Víctor Vega, entre otros.

La producción ha sido realizada por José Recacha y el propio Javi Ruibal, con arreglos de destacados músicos como Jesús Lavilla, Jorge Vera, Vladimir Dmitrenco, Álvaro Gandul y Diego Villegas. Las grabaciones, realizadas en Ciudad de México, Sevilla y Cádiz, aportan variedad y frescura sin perder coherencia ni solidez sonora.

Tras recibir reconocimientos como los de 'La Guía del Jazz' (2023) o los Premios MIN (2022), Ruibal presenta ahora una obra más madura, que transita con naturalidad entre el jazz, las músicas del mundo y los ritmos de raíz.

Las entradas para el concierto tienen un precio de 6 a 8 euros, según la zona seleccionada. La taquilla del teatro municipal Pedro Muñoz Seca abrirá el viernes 5 de diciembre de 18:00 a 20:00 horas. Asimismo, las localidades pueden adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma municipal de venta online.

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a disfrutar de esta cita excepcional con uno de los músicos más destacados de la escena jazzística española.