Izquierda Unida El Puerto propone un acto de reconocimiento a Manuel José García Caparrós el 4 de diciembre

Izquierda Unida El Puerto ha presentado al Pleno del Ayuntamiento una moción para organizar un acto público en recuerdo de Manuel José García Caparrós, joven trabajador y militante sindical asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante las manifestaciones en Málaga por la democracia, la libertad y la autonomía en Andalucía. Caparrós, de tan solo 18 años, se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad, la justicia social y la dignidad andaluza.

“García Caparrós representa la valentía y el compromiso de toda una generación que salió a las calles para reclamar democracia y derechos fundamentales”, señala José Luis Bueno, portavoz municipal de Izquierda Unida. “Sus hermanas, con una lucha incansable a lo largo de los años, han mantenido viva su memoria, exigiendo verdad, justicia y reconocimiento. Ahora, 40 años después y a pesar del voto en contra del Partido Popular para desclasificar el expediente oficial sobre su asesinato, tenemos la obligación de recuperar esa memoria y transmitirla a las nuevas generaciones”.

Para IU “la negativa del Partido Popular a desclasificar el expediente oficial sobre el asesinato de Manuel García Caparrós es una vergüenza y demuestra una vez más su falta de compromiso con la memoria histórica y los valores democráticos de Andalucía”, ha subrayado José Luis Bueno, y añade que “el alcalde, Germán Beardo, tiene ahora la oportunidad de posicionarse: demostrar si está del lado de quienes defienden la memoria y los derechos de Andalucía, o si sigue protegiendo la impunidad de quienes atentaron contra la libertad y la vida de los jóvenes que lucharon por nuestra autonomía”.

Bueno ha añadido que “el homenaje a Manuel García Caparrós no es sólo un acto de justicia hacia su figura y su familia, sino también un deber democrático y un gesto de respeto hacia todas las personas que hicieron posible el camino hacia la autonomía andaluza. En El Puerto, nuestro Ayuntamiento, como representante de los vecinos y vecinas, no puede permanecer ajeno a esta memoria colectiva que forma parte esencial de nuestra identidad como pueblo andaluz”.

La moción presentada por IU propone instar al equipo de gobierno a organizar, el próximo 4 de diciembre, Día Nacional de Andalucía, un acto público de homenaje a Manuel García Caparrós. La iniciativa busca recordar su figura y los valores de libertad, democracia y autonomía por los que dio su vida, consolidando el compromiso de El Puerto con la memoria histórica y los principios democráticos que definen a Andalucía.

“Es fundamental que las nuevas generaciones conozcan la historia de quienes lucharon por nuestros derechos y nuestra autonomía”, concluyó el portavoz. “Recordar a Manuel García Caparrós es, en definitiva, recordar la importancia de la justicia, la libertad y la participación ciudadana como pilares de nuestra sociedad”.