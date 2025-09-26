Google Discover
Cómo personalizar tu muro de contenidos para seguir la última hora de Diario de Cádiz

Izquierda Unida El Puerto propone un acto de reconocimiento a Manuel José García Caparrós el 4 de diciembre

Recuerdan que la desclasificación del expediente de su asesinato se ha llevado a cabo pese al voto en contra del Partido Popular

4 de diciembre en Andalucía: así cantó el Carnaval de Cádiz a esta fecha clave

Manuel José García Caparrós.
Manuel José García Caparrós.

Izquierda Unida El Puerto ha presentado al Pleno del Ayuntamiento una moción para organizar un acto público en recuerdo de Manuel José García Caparrós, joven trabajador y militante sindical asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante las manifestaciones en Málaga por la democracia, la libertad y la autonomía en Andalucía. Caparrós, de tan solo 18 años, se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad, la justicia social y la dignidad andaluza.

“García Caparrós representa la valentía y el compromiso de toda una generación que salió a las calles para reclamar democracia y derechos fundamentales”, señala José Luis Bueno, portavoz municipal de Izquierda Unida. “Sus hermanas, con una lucha incansable a lo largo de los años, han mantenido viva su memoria, exigiendo verdad, justicia y reconocimiento. Ahora, 40 años después y a pesar del voto en contra del Partido Popular para desclasificar el expediente oficial sobre su asesinato, tenemos la obligación de recuperar esa memoria y transmitirla a las nuevas generaciones”.

Para IU “la negativa del Partido Popular a desclasificar el expediente oficial sobre el asesinato de Manuel García Caparrós es una vergüenza y demuestra una vez más su falta de compromiso con la memoria histórica y los valores democráticos de Andalucía”, ha subrayado José Luis Bueno, y añade que “el alcalde, Germán Beardo, tiene ahora la oportunidad de posicionarse: demostrar si está del lado de quienes defienden la memoria y los derechos de Andalucía, o si sigue protegiendo la impunidad de quienes atentaron contra la libertad y la vida de los jóvenes que lucharon por nuestra autonomía”.

Bueno ha añadido que “el homenaje a Manuel García Caparrós no es sólo un acto de justicia hacia su figura y su familia, sino también un deber democrático y un gesto de respeto hacia todas las personas que hicieron posible el camino hacia la autonomía andaluza. En El Puerto, nuestro Ayuntamiento, como representante de los vecinos y vecinas, no puede permanecer ajeno a esta memoria colectiva que forma parte esencial de nuestra identidad como pueblo andaluz”.

La moción presentada por IU propone instar al equipo de gobierno a organizar, el próximo 4 de diciembre, Día Nacional de Andalucía, un acto público de homenaje a Manuel García Caparrós. La iniciativa busca recordar su figura y los valores de libertad, democracia y autonomía por los que dio su vida, consolidando el compromiso de El Puerto con la memoria histórica y los principios democráticos que definen a Andalucía.

“Es fundamental que las nuevas generaciones conozcan la historia de quienes lucharon por nuestros derechos y nuestra autonomía”, concluyó el portavoz. “Recordar a Manuel García Caparrós es, en definitiva, recordar la importancia de la justicia, la libertad y la participación ciudadana como pilares de nuestra sociedad”.

También te puede interesar

Lo último

stats