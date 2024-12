4 de diciembre en Andalucía: así cantó el Carnaval de Cádiz a esta fecha clave

Como cada 4 de diciembre, en el Día de la Bandera de Andalucía, en Cádiz es inevitable recordar el mítico pasodoble que cantó la comparsa 'Raza Mora' en el Carnaval de 1978 como homenaje a Manuel José García Caparrós, asesinado en Málaga en una manifestación por la autonomía andaluza aquel cuarto día del último mes del año en 1977.

En un reportaje publicado por 'Diario de Cádiz' en 2018 con motivo del 40 aniversario de 'Raza mora', Diego Caraballo, recientemente fallecido, contaba que escuchó la noticia del asesinato de Caparrós en la radio y corrió a hacer el pasodoble. "Ha sido la letra que menos tiempo me ha costado hacer en mi vida. Esa misma noche la llevé al ensayo. Es la letra que más satisfacciones me ha dado", explicó el coplero. Pedro de los Majaras recordaba que después de cantar ese pasodoble en el Falla "no sabíamos qué habíamos hecho y lo supimos porque el exterior del teatro era un clamor".

Las letras de aquella comparsa eran bastante políticas y sociales, dados los convulstos tiempos en los que se gestó. 'Raza Mora' cantó a los pescadores apresados en aguas marroquíes, a los astilleros, a los yankis que habían inventado una bomba que "mata a los pueblos enteros pero a los edificios no les pasa nada" o al aborto. Pero el pasodoble de esta agrupación que pasó a la historia fue el dedicado a Manuel José García Caparrós.