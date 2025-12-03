IU denuncia precariedad y retrasos en el Servicio de Ayuda a Domicilio en El Puerto

Izquierda Unida alerta una vez más de la “grave situación” que atraviesa el servicio de Ayuda a Domicilio en El Puerto y ha exigido al equipo de gobierno que actúe “con responsabilidad, transparencia y urgencia” ante el deterioro que sufren tanto las trabajadoras como las personas usuarias. El portavoz y concejal municipal, José Luis Bueno, ha subrayado que este servicio “es un pilar esencial dentro del Sistema de Atención a la Dependencia y un recurso imprescindible para garantizar la calidad de vida de cientos de familias”, por lo que resulta “inadmisible” que continúe funcionando en condiciones “cada vez más precarias”.

Actualmente, 177 trabajadoras prestan este servicio básico, desempeñando —según ha recordado Bueno— “una labor fundamental que debe ejercerse con condiciones laborales dignas y con la garantía de que la atención que reciben las personas usuarias sea segura, estable y de calidad”. Sin embargo, la realidad dista mucho de este objetivo. La empresa adjudicataria acumula numerosos incumplimientos del contrato y del convenio colectivo, mientras se suceden las quejas por retrasos, vulneración de derechos laborales, falta de medios y problemas organizativos que impiden el desarrollo normal del trabajo”.

Para IU “la situación es insostenible y se viene agravando desde hace meses”, ha denunciado el portavoz de IU. “Las trabajadoras nos trasladan continuamente que no pueden seguir así”. Bueno ha señalado que el gobierno municipal es conocedor de este problema desde hace tiempo, pero “sigue sin poner una solución clara encima de la mesa, pese a que el contrato expirará en mayo”.

Uno de los aspectos más preocupantes para IU es la falta de información sobre el nuevo pliego. “Es incomprensible que estemos a las puertas de que expire el contrato y aún no sepamos en qué fase se encuentra el nuevo pliego. Es un documento clave para que no se repitan los errores del pasado y para garantizar la calidad laboral y asistencial del servicio”, ha indicado Bueno. Para el concejal, la elaboración del pliego debería ser prioritaria y gestionarse “con absoluta transparencia”, permitiendo conocer sus avances y garantizando que incluirá mecanismos de supervisión y mejoras suficientes.

Por todo ello, Izquierda Unida ha registrado una propuesta que será llevada al próximo Pleno municipal, en la que se insta al equipo de gobierno a informar de manera detallada sobre el estado actual de la redacción del pliego, especificando su fase de tramitación, los plazos previstos y la fecha estimada para su publicación. “Lo que pedimos es simple: claridad, responsabilidad y compromiso con un servicio que no puede seguir deteriorándose”, ha concluido Bueno.