Las auxiliares de Ayuda a Domicilio en El Puerto denuncian nóminas incorrectas desde mayo de 2024

Las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio de El Puerto de Santa María han querido responder a la nota de prensa difundida por la empresa Óbolo el pasado 1 de octubre, ya que consideran que en la misma se ofrecen afirmaciones "que no se corresponden con la realidad".

Las trabajadoras reconocen que “es cierto que gran parte de la plantilla hemos recibido el pago el día 1 de octubre, como ocurría anteriormente con la empresa que gestionaba el servicio, antes de la llegada de Óbolo. Sin embargo, es absolutamente falso que se hayan abonado correctamente todos los atrasos. Desde que la empresa asumió el servicio en mayo de 2024, ninguna nómina se ha entregado correctamente: en unas faltan conceptos, en otras el salario es erróneo, y en muchos casos concurren ambas irregularidades”, lamentan.

“La subida del 3 % establecida en convenio entre enero y julio de este año tampoco se ha abonado de forma completa ni a todas las trabajadoras, generando discriminaciones dentro de la plantilla. Asimismo, los importes correspondientes al plus único del convenio de 2024 se han pagado a unas auxiliares y a otras no, sin criterio transparente ni justificación. Las cantidades pendientes por los errores acumulados en nóminas desde mayo de 2024 hasta ahora tampoco se han abonado, a pesar de que existen numerosas denuncias presentadas ante Inspección de Trabajo”, añaden.

La plantilla ha denunciado igualmente que “la nómina de julio de 2025 ni siquiera fue entregada a ninguna trabajadora, a pesar de haber sido reclamada en reiteradas ocasiones. Además, en ese mes muchas trabajadoras cobraron solo la mitad de su sueldo, sin que la empresa haya ofrecido explicación ni haya resuelto la situación tras nuestras quejas, tanto por la vía jurídica como por la laboral”.

Además dicen que "a esta situación se suma un hecho gravísimo: hay trabajadoras que llevan meses prestando servicio sin haber firmado sus contratos de trabajo, lo que vulnera claramente nuestros derechos laborales más básicos”.

Ante esta realidad, las auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio han querido dejar claro que las afirmaciones vertidas por la empresa en su nota de prensa “no reflejan las condiciones que sufrimos cada día”. De igual modo, han vuelto a exigir “el pago inmediato de todas las cantidades adeudadas, la regularización de las nóminas, el cumplimiento íntegro del convenio y la firma de los contratos pendientes. El Puerto merece un Servicio de Ayuda a Domicilio digno, con condiciones de trabajo justas. Lo contrario es condenar a la precariedad a quienes sostenemos un servicio esencial para cientos de familias de nuestro municipio”.