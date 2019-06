La polémica de las medallas de los concejales será investigada oficialmente

En las facultades de periodismo los profesores suelen dar consejos a sus alumnos sobre cómo enfrentarse a noticias polémicas que corren como la pólvora y que no se pueden controlar. En una de esas explicaciones se podría coger perfectamente como ejemplo la polémica que surgió ayer a raíz de que las medallas que fueron entregadas a los concejales en el Pleno Extraordinadio de Investidura aparecieran con la imagen de la Virgen de Los Milagros totalmente tapada y manipulada.

El alcance de la noticia fue brutal y, en apenas unos minutos, comenzaron a proliferar las reacciones. “Lo que se ha hecho no tiene perdón”, comentaba ayer el concejal Javi Bello a Diario de Cádiz. “Y no lo tiene principalmente por dos motivos: primero, porque la Virgen no se merece eso. Y segundo, porque el escudo de una ciudad no puede ser modificado de esa manera”.

Esta sólo ha sido una de las cientos de opiniones que se han registrado en redes sociales. Por este motivo, y ante la magnitud que está tomando el asunto, el nuevo alcalde Germán Beardo ha anunciado que se va a llevar a cabo una investigación para esclarecer lo ocurrido. “Mi repulsa ante la ofensa producida ayer a nuestra Patrona y nuestros símbolos de Ciudad. Mañana mismo como Alcalde abriré una investigación para depurar las responsabilidades que se puedan derivar”, expresaba hoy Beardo desde su cuenta de Instagram. Así mismo, el grupo popular ha anunciado que todos sus concejales devolverán las medallas “objeto de vandalismo” y pedirán otras en correcto estado.

Por su parte la Archicofradía de Los Milagros, la otra gran parte perjudicada en esta historia, sólo pide “que cosas como estas no vuelvan a suceder”. “El sábado por la tarde nos avisó un concejal contando lo que había pasado”, explica Daniel J. Cías, el Hermano Mayor, quien ha recibido las disculpas tanto de Germán Beardo como de David de la Encina. “Lo hablé con la Junta y vimos necesario y justo indicar nuestro malestar”. En este sentido, y según asegura el propio Cías, esta no es la primera vez que ocurre algo similar. "En otra ocasión la Virgen de Los Milagros fue sustituida por la Virgen de La Soledad en la impresión de unas placas".

“No culpamos ni a los concejales de antes, ni a los de ahora. Tampoco buscamos al responsable. Tan sólo pedimos que no se vuelva a repetir algo similar”.