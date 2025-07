Infinitauro presenta un recurso contra la adjudicación de la Plaza de Toros de El Puerto

El Puerto/La empresa Infinitauro ha presentado un recurso especial ante el tribunal de contratación de la Junta de Andalucía, tras la reciente adjudicación de la gestión de la Plaza de Toros de El Puerto a Circuitos Taurinos.

En el recurso se expone que la redacción del pliego era poco clara y contradictoria, la interpretación dada por la mesa, arbitraria, y los motivos aducidos de exclusión no podrían ser suficientes para motivarla. En la baremación, de no haber sido excluida la proposición de Infinitauro la ventaja en puntos habría sido claramente para Infinitauro, que presentó una oferta económica de 110.000 euros, frente a los 21.000 euros de Circuitos Taurinos, además de presentar, según las exigencias del pliego un plan de gestión, incluyendo el formato y programación de la feria del 2025,detallado para justificar la singularidad que exigía el propio pliego y que estaba sujeta a ponderación, así como el plan de difusión y comunicación detallado.

"Cómo no entendemos justificado el criterio de exclusión, y tras el estudio minucioso por nuestro abogado de las actas y pliegos, entendemos que está absolutamente justificada la presentación de este recurso solicitando la suspensión de la adjudicación, algo que de producirse sería muy desagradable para toda la afición portuense, pero no queda otra opción ante lo que entendemos es una decisión no ajustada a derecho, perjudicial para todos los vecinos de El Puerto de Santa María que van a gozar de menos festejos, para el propio Ayuntamiento, que recibe 90.000 euros menos por una propuesta a nuestro juicio claramente peor, para la afición a los toros, a la que se le priva de festejos y clases prácticas, y a esta empresa que ha invertido una gran cantidad de tiempo y dinero en proponer la feria que El Puerto de Santa María Merece", Indican desde Infinitauro.