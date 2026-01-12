Incendio en un restaurante de la Ribera del Marisco de El Puerto

La cocina del establecimiento, donde se originó el incendio.

Los bomberos del parque de El Puerto han realizado este domingo una salida por un incendio en las cocinas de un restaurante de la Ribera del Marisco. A su llegada los clientes ya habían sido evacuados por el personal del establecimiento.

Los bomberos, en la calle Jesús de los Milagros. / Bomberos

El origen de las llamas estuvo en una freidora, que afectó a la campana extractora y a enseres y zonas cercanas, ardiendo también el conducto de extracción y el extractor, en la primera planta, donde se encuentran las oficinas y otras dependencias del establecimiento.

Los efectivos contraincendios procedieron a la extinción y posterior ventilación forzada, tanto de la zona del restaurante como de la primera planta, para minimizar los daños.

Se cortó el suministro eléctrico, por seguridad, en las zonas afectadas y se mantuvo en las cámaras y otras zonas donde se ubicaban los alimentos y demás mercancía.

El incendio se saldó sin daños personales.