La inauguración del Belén Viviente de El Puerto se aplaza al sábado 13 por la lluvia

La previsión de lluvias ha obligado a modificar la agenda navideña prevista para este viernes, de manera que la inauguración del Belén Viviente de la Hermandad del Rocío queda aplazada hasta mañana sábado.

La Concejalía de Fiestas, dirigida por el teniente de alcalde David Calleja, vivió el jueves una multitudinaria jornada más de la programación navideña. Desde primeras horas de la tarde, numerosos niños y niñas se acercaron al Edificio San Luis Gonzaga para conocer a los personajes de la Bella y la Bestia, generándose largas colas que llegaron a rodearlo debido a la enorme expectación. De forma simultánea, el Gran Visir recibía a cientos de pequeños en el Bodegón De Sal y Oro, en la Plaza de Toros, donde también se vivió un ambiente festivo y constante afluencia de público.

Este viernes y mañana sábado, los niños que ya se realizaron la fotografía para obtener el Carnet de la Navidad podrán recogerlo en el mismo local donde fue tomada, en calle Vicario 13, en horario de 17:00 a 20:00 horas. Para facilitar la recogida a quienes no puedan acudir en estos primeros días, la Concejalía habilitará dos nuevas jornadas la próxima semana.

Este viernes a partir de las 16:00 horas tendrá lugar la inauguración del Magic Market–Christmas Edition en el Monasterio de la Victoria, que permanecerá abierto hasta las 21:00 horas y repetirá los días 13 y 14 de diciembre. Organizado por La Factoría del Sur y apoyado por la concejalía de Comercio, este Mercadillo Navideño llega con la intención de impulsar la venta local, artesanal y creativa durante la campaña navideña, atraer turismo y consolidarse como una cita anual ineludible. El evento albergará más de cuarenta stands, además de una zona gastronómica con food trucks, un espacio comercial con productos artesanales, moda, decoración, joyería, juguetes, dulces y artículos gourmet, un escenario de actividades con música, cuentacuentos, talleres, animación infantil y visitas de Papá Noel, personajes navideños y el universo de Harry Potter, así como una zona de descanso decorada con luces, abetos y elementos especialmente diseñados para crear un ambiente mágico e “instagrameable”.

La programación de este viernes incorpora también una cita teatral dirigida al público familiar con la representación del musical 'Rock Calla', a cargo de las niñas de la Asociación Cultural Rocalla, que tendrá lugar a las 18:00 horas en el Auditorio del Hotel Monasterio de San Miguel. La obra presenta una historia navideña que invita a la reflexión sobre la identidad y la escucha interior, un viaje simbólico que combina energía, emoción y música inspirada en temas de Queen. Las entradas tienen un precio de 10 euros para adultos, mientras que los niños pueden acceder de forma gratuita, favoreciendo así la asistencia de toda la familia.