La imagen de la Patrona de El Puerto ya está de nuevo en su Capilla

La imagen de la Patrona y Alcaldesa Perpetua de El Puerto, Nuestra Señora de los Milagros, ya se encuentra de nuevo en su Capilla, tras el raslado vivido en la noche del martes desde el Altar Mayor de la Basílica. El traslado puso fin a los actos organizados con motivo de la festividad, que se iniciaban el pasado día 6 con la recepción canónica e imposición de medallas a los 40 nuevos miembros de la hermandad.

Un devoto besamanos desde las nueve de la mañana, y a partir de las 19:30 horas el rezo del Santo Rosario y una misa oficiada por el párroco de la Basílica y director espiritual de la Archicofradía, Antonio Sebastián Sabido, en la que actuó la Agrupación Coral Portuense, que dirige Millán Alegre, precedieron al traslado, al que también asistieron miembros de lsa Corporación municipal y del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, que preside Juan José Caballero, representantes de las hermandades y numerosos fieles.