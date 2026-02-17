El II Torneo de Fútbol Base 'Ciudad de El Puerto Joaquín Sánchez' reunirá a las canteras de toda Andalucía

Una imagen de la presentación del II Torneo de Fútbol Base 'Ciudad de El Puerto Joaquín Sánchez'.

Ya se ha presentado oficialmente la II Copa Andalucía 'Joaquín Sánchez SuperCup', un torneo de categoría alevín que, por segundo año consecutivo, convertirá a la ciudad en epicentro del mejor fútbol base andaluz los próximos 28 de febrero y 1 de marzo en el Estadio José del Cuvillo.

El acto, celebrado en la Ermita de Santa Clara y conducido por el periodista deportivo Álvaro Borrego, contó con la participación del presidente de honor del torneo, Eduardo Méndez; el CEO de Youth Super Cup, Juan Escobar; el concejal de Deportes y Juventud, José Ignacio González; y el concejal Carmelo Navarro, junto al alcalde portuense, Germán Beardo, además de numerosos aficionados y la selección portuense al completo, en un salón con lleno absoluto.

Organizado por Youth Super Cup 2026 y con el patrocinio del Ayuntamiento de El Puerto y la Diputación Provincial de Cádiz, el torneo reunirá a diez equipos de segundo año de alevín procedentes de las canteras de los clubes más representativos de las ocho provincias andaluzas: Cádiz CF, Recreativo de Huelva, Sevilla FC, Real Betis Balompié, Séneca CF, Granada CF, Málaga CF, Linares Deportivo, UD Almería y la selección de El Puerto de Santa María, que ejercerá como anfitriona.

Durante su intervención, Germán Beardo agradeció la implicación de entrenadores, equipos técnicos y familias, subrayando que “este torneo no solo proyecta la marca El Puerto y dinamiza nuestra economía con la llegada de más de 500 visitantes, sino que brinda a nuestra cantera la oportunidad de vivir una experiencia de máximo nivel competitivo, donde lo verdaderamente importante es disfrutar, aprender y crecer en valores”.

La competición contempla la disputa de 29 partidos, garantizando un mínimo de encuentros para todos los equipos participantes. Los resultados podrán seguirse en directo a través de la web oficial. La entrada tendrá un precio único de 10 euros para todo el evento.

Más allá del aspecto deportivo, la Joaquín Sánchez SuperCup apuesta por la formación integral de los jóvenes futbolistas, fomentando valores como el respeto, el compañerismo, la disciplina y el juego limpio, en un entorno que combina competición y convivencia.

La selección portuense estará dirigida por un cuerpo técnico de amplia experiencia compuesto por Sergio Díaz (Peluki), David Rodríguez, Rafael Mateo y José Antonio Posada, profesionales con trayectoria en categorías superiores que garantizarán el mejor acompañamiento deportivo y formativo a los jóvenes talentos locales.

Beardo ha querido destacar igualmente la figura de Eduardo Méndez, uno de los principales impulsores del torneo y referente histórico del fútbol portuense, cuyo trabajo ha sido clave para consolidar esta cita deportiva que aspira a convertirse en un referente anual del calendario andaluz.