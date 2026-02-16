El Carnaval en la calle
Celebrada la Copa Andalucía Infantil y Cadete de Judo

El Club Tadeo de El Puerto obtuvo buenos resultados en la competición

El pasado fin de semana se celebró la Copa de Andalucía infantil y cadete, valedera para saca el equipo que representará a Andalucía en el próximo Campeonato de España, que se celebrará en abril en Palma de Mallorca. El Judo Club Tadeo estuvo representado por once deportistas, siete en la categoría infantil y cuatro en cadetes, con unos magníficos resultados.

Categoría infantil: Camilo Espildora Espildora (- 38 kg), noveno; Manuel Sánchez Benítez (+66 kg), bronce; Yeshua Iglesias Rodriguez (-50 kg), plata; Paola Díaz Izquierdo (-52 kg), quinta; Sara Sáiz-Esquerra Arias (-63 kg), plata; Ana Bello Herrera (+63 kg), quinta.

Categoría Cadete: África Cristóbal Saiz (-44 kg), oro; Matthew Iglesias Rodríguez (-55 kg); Diego Sánchez De la Campa (+90 kg), bronce; Rocío Caro Pinto (+70 kg), bronce.

Como entrenadora fue Iluminada Díaz Valle y como árbitro Juan Carlos Caro López. El delegado fue Tadeo Díaz Ortega.

