El IES Juan Lara de El Puerto abre su comedor para ofrecer menús internacionales

El IES Pintor Juan Lara vuelve a abrir su comedor a la ciudadanía, para disfrutar de una serie de menús elaborados por los estudiantes del centro y que se podrán degustar cada jueves por un precio de 25 euros.

Se trata de una serie de proyectos gastronómicos internacionales elaborados por el alumnado, donde técnica y creatividad se unen para rendir homenaje a las grandes cocinas del mundo. Cada propuesta es una experiencia cuidada, precisa y con propósito.

Así, el 23 de octubre se podrá disfrutar de un menú marroquí; el 30 de octubre se ofrecerá un menú peruano de autor; el 6 de noviembre un menú asiático; el 13 de noviembre se cocinará cocina de México; el 20 de noviembre habrá cocina de Kilómetro 0, para destacar el valor del producto local y sostenible como punto de partida para la excelencia; el 27 de noviembre será el día de la cocina francesa; y el 4 de diciembre habrá cocina navideña, con sabores de Andalucía.

Desde el centro destacan que "cada menú representa un ejercicio de precisión, identidad y respeto por la gastronomía. Un recorrido sobrio, consciente y lleno de sabor".

El precio del menú es de 25 euros y el pago será en efectivo, con copa de bienvenida incluida y café. Las reservas se pueden hacer en el teléfono 605377425.