Identificada una joven tras dejar abandonado a su perro en la estación de El Puerto

Agentes de la Policía Local de El Puerto atendieron este último fin de semana el caso de una joven que dejó un perro abandonado en la estación de trenes. Tras identificar a la propietaria y constatar que se negaba a hacerse cargo del animal, se remitieron diligencias al Juzgado por un posible abandono, tipificado como infracción.

Por otro lado, durante la noche del domingo se produjeron dos detenciones de gran relevancia: una persona con reclamación judicial por un delito contra la libertad e indemnidad sexual (que es el derecho de toda persona, especialmente de menores y personas con discapacidad, a no sufrir interferencias en el desarrollo de su propia sexualidad y a no ser dañada física o moralmente por actividades sexuales) y otra con tres requisitorias pendientes de un juzgado de Castellón.

En el ámbito del tráfico, los agentes interpusieron un total de 123 denuncias, 77 de ellas por infracciones al Reglamento General de Circulación y 46 por otras vulneraciones de la normativa de la DGT. También se tramitaron diligencias por cuatro accidentes de tráfico, se retiraron nueve vehículos con grúa y se inmovilizaron cinco, mientras que se registró un incumplimiento de la Ley Orgánica 4/2015. A nivel municipal, se impusieron dos sanciones, una de ellas por miccionar en la vía pública.

El teniente de alcalde de Seguridad, Javier Bello, subrayó que “el despliegue de este fin de semana refleja nuestro compromiso constante con la seguridad de la ciudad. Cada patrulla, cada control y cada actuación preventiva está pensada para que vecinos y visitantes puedan moverse con tranquilidad por El Puerto. La coordinación entre las distintas áreas de la Policía Local y con la Policía Nacional nos permite dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación que pueda surgir”.

Por su parte, el Intendente Principal de la Policía Local, David Viñuela, destaca que “nuestro trabajo se centra en proteger y acompañar a la ciudadanía en su día a día. Cada actuación tiene como objetivo prevenir incidentes y garantizar que la ciudad sea un espacio seguro y amable para todos. La dedicación de los agentes va más allá de la labor sancionadora: es un compromiso permanente con la convivencia, la tranquilidad y el bienestar de quienes viven y visitan El Puerto”.