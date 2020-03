Primero fue el hotel Puertobahía Spa. Hace dos día este alojamiento anunciaba por sus redes sociales que cerraba sus puertas debido al período de confinamiento que se está viviendo. A él se le unió también ayer el hotel Duques de Medinaceli, quien también subía una foto con la decisión que habían tomado. Por su parte, el Hotel del Mar mantiene aún su actividad, ya que tiene todavía clientes, adaptando el servicio a las circunstancias del momento.

Pero esto es como una cadenas. Y los que aún permanecían abiertos "contra viento y marea" hoy terminaban de arreglar los últimos detalles y lo dejaban todo listo para echar el cierre hasta nuevo aviso. Este ha sido el caso del hotel Los Cántaros, donde hoy tomaban la decisión. "Nosotros hemos seguido con las medidas de seguridad oportunas, pero hemos tenido que parar por falta de clientes", ha explicado José María Godínez, su director.

El asunto ha sido como una cadena. Una cascada de acontecimientos o un dominó gigante donde las fichas han ido empujandose unas a otras. Primero ha sido uno, y luego les ha tocado el turno a los demás de manera que ahora mismo, en El Puerto, todos los hoteles y alojamientos permanecerán cerrados, exceptuando el hostal Alhaja Playa (que continuará en parte con su actividad). Una decisión obvia. Y más teniendo en cuenta la que está cayendo.

Ahora llega el turno de la incertidumbre -que muchas veces es más peligrosa que el propio miedo- y los hoteleros se encuentran ante una situación donde no saben a qué enfrentarse: ¿ERTES? ¿o quizás otra crisis? Por este motivo Curro Martínez, concejal de Turismo, ha decidido convocar a la Mesa Profesional del Turismo para analizar las posibles consecuencias de esta crisis. "Estamos ante una crisis económica en la que no tenemos precedentes, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados", ha explicado a este medio, donde también ha asegurado que ya ha pensado en la posibilidad de llevar a cabo otras medidas relacionadas con las tarifas de autónomos.

A pesar de todo lo malo, el ánimo no decae entre los hoteleros. Bueno, para ser más exactos, hay de todo; pero la mayoría esta segura de que aunque sean tiempo malos, podrán salir de esta. "Ante todo nos apoyamos en el optimismo. Pasaremos de esta. Hasta dentro de poco Mila", asegura José María Godínez mientras acaba nuestra conversación por teléfono.