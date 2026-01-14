El Hospitalito de El Puerto superó los 11.000 visitantes en 2025

El Hospitalito, futura sede del Museo del Patrimonio Histórico de El Puerto, superó los 11.000 visitantes durante el pasado año, según ha señalado el teniente de alcalde del área, Enrique Iglesias, quien destaca la favorable acogida de los asistentes al recorrido realizado por este emblemático edificio histórico.

Iglesias apunta que los itinerarios responden al interés cultural y educativo del público, que se muestra tanto en el continente, un inmueble de gran valor arquitectónico e histórico, como en el contenido, gracias a la exposición de los fondos en la primera planta del edificio y su proyección y ampliación como Museo. De esta forma, portuenses y turistas se acercan al importante legado histórico y artístico de la ciudad y el Museo va paulatinamente consolidándose como un espacio visitable y un referente cultural y turístico de primer orden, proyectado como entidad social y cultural al servicio de la ciudadanía.

El teniente de alcalde remarca el compromiso del área de continuar durante 2026 trabajando y conformando proyectos ya iniciados de mejoras museísticas, que quedarán reflejadas en la puesta en valor de la Sala situada en la planta baja del edificio –desde época Medieval hasta el siglo XVIII-, actualmente en periodo de remodelación museológica y museográfica, donde en breve se podrán visitar piezas de relevancia arqueológica y paleontológica.

Los datos reflejan que durante 2025 se registró un turismo principalmente nacional, con más de 10.000 visitantes, correspondiendo los meses de mayor afluencia a mayo, julio y agosto. Con respecto a 2024, sube de manera importante el número de turistas internacionales que visitan las instalaciones, alcanzándose en torno a 600 personas de diferentes nacionalidades, sobre todo ingleses y franceses.

Desde Patrimonio Histórico se destacan especialmente las visitas guiadas a diferentes colectivos y asociaciones y, como en cada curso escolar, la participación de centros educativos en el programa de “Visitas didácticas”, incluido en la Oferta Educativa Municipal.

El balance dedica igualmente un espacio a las diferentes exposiciones temporales organizadas, entre las que se citan las relacionadas con la figura de Alberti, con fondos provenientes de la Fundación, como 'Maravillas con variaciones acrósticas en el jardín de Miró', junto a exposiciones con temática histórica, como las itinerantes 'Expedientes de nobleza de españoles (siglos XVI-XVIII)' y 'Expedientes de nobleza de extranjeros (siglos XVI-XVIII)'.

La Sala de Exposiciones Temporales acoge actualmente un conjunto de paneles con relevante contenido histórico sobre Alcanate, además de una pequeña muestra monográfica con una selección de piezas arqueológicas localizadas en El Hospitalito, datadas en el siglo XVIII y relacionadas con el antiguo Hospital de Mujeres La Divina Providencia.

Asimismo, durante 2025 se consolidó la actividad museística 'La Pieza bimensual', retomada en abril con el cuadro 'Dama con mantilla', de Eulogio Varela (1868-1955), para proseguir con la selección de azulejos del artesonado del Palacio de Purullena, instrumentos textiles y de vestimenta de la Edad del Hierro, procedentes del Castillo de Doña Blanca, y dos pinturas de José María Rodríguez de Losada.

La entidad profundizó en mayo su relación con la Asociación Amigos de los Patios Portuenses con motivo de la XXVI edición de la Fiesta de Los Patios, acogiendo actos diversos, como talleres o música. El Museo organizó y desarrolló en julio un 'Taller sobre Linograbado' muy bien recibido.

Con motivo de la Celebración del Día Mundial del Turismo, en el mes de septiembre, y en colaboración con la citada área, se propuso la actividad 'Conoce nuestro patrimonio', que incluía visitas guiadas organizadas y planteadas a edificios y monumentos históricos como el Monasterio de La Victoria, la Ermita de Santa Clara y El Hospitalito.

En diciembre tuvo lugar, con motivo de la celebración del Día Local del Patrimonio Histórico, un acto honorífico que reconoció al arqueólogo Francisco Giles Pacheco, primer director del Museo Municipal, y a la destilería artesanal Cacao Pico, representada por su gerente, Pablo Merello, recibiendo ambos sendos diplomas conmemorativos.