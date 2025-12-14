Un homenaje en El Puerto al trabajo de los artesanos belenistas

Una vista general de la exposición que se puede visitar en el centro cultural Alfonso X El Sabio.

Desde hace unos días se puede visitar en el centro cultural Alfonso X El Sabio, en la calle Larga, la exposición ‘La sucesión de Ángel Martínez. 25 años. Un viaje en el tiempo por medio del trabajo artesanal’.

La muestra, impulsada por el artesano portuense Vicente Rodríguez con la colaboración de la Concejalía de Cultura, que ha cedido el espacio para la misma, se puede visitar hasta el viernes 2 de enero de lunes a sábado, en horario de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas y los domingos 14, 21 y 28 de diciembre en horario 10:30 a 13:30 horas.

Algunas de las piezas que se pueden ver en la exposición. / D.C.

La exposición es un recorrido por el legado del artesano portuense Ángel Martínez García (1882-1946), con referencias a su época y su técnica, mostrando el proceso de modelado, cocción y pintura, así como algunas de las piezas más destacadas salidas de su taller. La visita se inicia con una copia del busto autorretrato del artista, fechado en 1929, que habitualmente puede contemplarse en la plaza José Lucas Morillo, junto a la calle Postigo, aunque su primer emplazamiento entre los años 2003 y 2016 fue la plaza de Juan Gavala.

Durante la presentación de la muestra Vicente Rodríguez repasó la trayectoria de la empresa Sucesores de Ángel Martínez, activa entre 2000 y 2023. Gracias a esta labor, explicó, se recuperaron moldes y piezas deterioradas y se crearon otras nuevas, desde belenes y maquetas hasta carrozas, casetas de feria, stands, alfombras de sal o escenografías teatrales. Ahora, al frente de Sucesor de Ángel Martínez desde hace dos años, destacó que su producción continúa evolucionando con la incorporación de herramientas como fresadoras y tecnología láser.

El busto de Ángel Martínez preside la entrada de la muestra. / D.C.

La exposición reúne una selección representativa de los trabajos realizados en los últimos 25 años, concebida para despertar la ilusión del público y ofrecerle una inmersión en la vida y obra de Ángel Martínez.

El recorrido exhibe piezas de Vicente Rodríguez, José Ramón Villar y Adrián Ferreras, cuyo dibujo inspiró los tres grandes Reyes Magos que presiden la pared del fondo, modelados junto a Rodríguez. También se muestra el nacimiento ‘Las sonrisas de Melchor’ (2022), obra de Villar y Rodríguez, realizado en terracota con candeleros de madera; un nacimiento costumbrista de José Ignacio Mateos Atalaya; figuras en poliestireno como el reloj de La Bella y la Bestia , Marshall (Patrulla Canina), Shrek u Olaf; y diverso material gráfico que recuerda colaboraciones con misas pontificales como la del centenario de la Coronación de la Virgen de los Milagros, así como elementos decorativos para casetas de Feria, carrozas de la cabalgata de Reyes, Carnaval o Halloween. No falta tampoco el atrezzo de Balbo Teatro, a través de unas características máscaras creadas para la entidad.

Una pareja contempla el nacimiento instalado en la muestra. / D.C.

Entre las piezas más llamativas destaca un camión de grandes dimensiones que se utilizó para el 25 aniversario de la empresa portuense Pusama, mientras que en las distintas vitrinas hay información y material relativo a la participación de El Puerto en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid, cuyo stand realizaba cada año Vicente Rodríguez, e información también relativa al congreso nacional belenista celebrado en El Puerto en el año 2007, cuando la ciudad se convirtió en la capital del belenismo con un amplio programa de actividades y enorme repercusión.

Menciones documentadas hay también al Museo de Belenes de Mollina (Málaga), donde hay piezas elaboradas por Vicente Rodríguez y el pintor Adrián Ferreras, así como al Belén instalado durante varios años por Vicente Rodríguez en la sede de Diario de Sevilla o el regalo que realizó El Puerto a Antonio Banderas en una ocasión con figuras de Ángel Martínez. Una exposición de gran interés por la que hasta la fecha están pasando muchos portuenses, atraídos por la figura de este maestro belenista y sus sucesores.

Una visitante contempla el interior de una de las vitrinas. / D.C.

Ángel Martínez falleció en 1946 dejando en su taller de la calle Postigo centenares de moldes se escayola para la elaboración de figuras. Al morir sin hijos, su trabajo fue retomado por su sobrina Carmen Gutiérrez Gallardo, que siguió fabricando las preciadas figuritas hasta 1966. En octubre del año 2000 se constituyó la empresa Sucesores de Ángel Martínez, particpando como socios Vicente Rodríguez y los cuatro herederos de Carmen Gallardo, hasta que en 2023 Vicente Rodríguez toma el relevo ya bajo el nombre Sucesor de Ángel Martínez.