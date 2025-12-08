25 años de los Sucesores de Ángel Martínez en El Puerto: Este martes se abre la exposición

Este martes 9 de diciembre, a las 20:00 horas, se inaugura en el centro cultural Alfonso X El Sabio la exposición '25 años de la sucesión de Ángel Martínez', un recorrido por el primer cuarto de siglo de la empresa que lidera Vicente Rodríguez, reconocido belenista y artesano portuense.

La exposición se podrá visitas hasta el próximo mes de enero y en ella se hará un recorrido por la trayectoria de la empresa, desde las figuritas de nacimientos elaboradas según las enseñanzas del maestro belenista portuense hasta otras actividades con las que Rodríguez ha consolidado su trayectoria, como la construcción de maquetas o la creación de decorados para cabalgatas y fiestas de diversa índole (Navidad, Feria y todo tipo de eventos).

Ángel Martínez falleció en 1946 dejando en su taller de la calle Postigo, en El Puerto, centenares de moldes se escayola para la elaboración de figuras. Al morir sin hijos, su trabajo fue retomado por su sobrina Carmen Gutiérrez Gallardo, que en el mismo taller y utilizando los moldes elaborados por su tío siguió fabricando las preciadas figuritas, en las que ahora se podía leer la firma 'Sucesora de Ángel Martínez'. Carmen continuó trabajando hasta 1966, cuando tuvo que dejarlo por una enfermedad ocular, y falleció en 1978.

Fue en 1999 cuando el proyecto de retomar el trabajo de Ángel Martínez cobra fuerza y de nuevo en contacto con Ángel Acosta, Vicente Rodríguez accedió a los moldes que se amontonaban en cajas en el taller de la calle Postigo. Tras un largo proceso de revisión y clasificación de los moldes, fue en octubre del año 2000 cuando se constituyó la empresa Sucesores de Ángel Martínez, particpando como socios Vicente Rodríguez y los cuatro herederos de Carmen Gallardo.