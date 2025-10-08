La Hermandad del Olivo de El Puerto llevará a la Virgen a varias parroquias con motivo del Año Jubilar de la Esperanza

La Hermandad de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto y María Santísima de Gracia y Esperanza ha organizado, con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, un programa de misiones marianas que contemplan cinco traslados de la imagen titular.

El primero de ellos tendrá lugar este miércoles, 8 de octubre, cuando María Santísima de Gracia y Esperanza sea trasladada desde la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros Coronada hasta la Capilla del colegio Sagrado Corazón. Posteriormente, la Virgen recorrerá distintos templos portuenses: el viernes 17 llegará a la Parroquia de Jesucristo Redentor y Nuestra Señora de la Palma; el viernes 24 será conducida a la Parroquia de la Virgen de la Medalla Milagrosa; el miércoles 5 de noviembre partirá hacia la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Marcos y culminará su itinerario el 15 de noviembre, regresando a la Basílica de los Milagros.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha felicitado a la hermandad que dirige Ana Ortega por esta iniciativa que incluye en sus trayectos diversos momentos de oración pública, como el rezo del Santo Rosario, letanías y ejercicios de piedad tradicional. Calleja ha expresado su satisfacción por poder participar activamente en este proyecto y ha adelantado que, durante los traslados, la Virgen estrenará un nuevo manto bordado y una corona, ambos diseñados por él mismo. Ha calificado como “una suerte” su papel como vestidor de la imagen y destacado que el Año Jubilar “constituye una efeméride de enorme relevancia para el orbe cristiano”. Por su parte Ana Ortega considera que estos actos “representan una ocasión privilegiada para testimoniar públicamente nuestra fe y compartir la alegría del Evangelio con todos”.

La hermana mayor añade que “la intención de la hermandad es llevar la Esperanza a aquellos barrios de El Puerto más alejados del centro, donde rara vez se celebran procesiones o traslados de este tipo”. Ortega ha subrayado que será la primera vez que una imagen dolorosa visite las parroquias de La Palma y La Milagrosa, indicando que parte de la misión de la Hermandad es la de evangelizar a través de la imagen, por lo que correspondía llevar a cabo los citados traslados. Cada uno de ellos contará con la participación de numerosos hermanos con cirio y cuadrillas de costaleros que portarán la parihuela. Además, se ofrecerá a los fieles y devotos la oportunidad de llevar a la Virgen durante el recorrido.

La imagen permanecerá varios días en cada parroquia, para permitir que los feligreses puedan acercarse a ella y participar en actos catequéticos y de culto, tales como eucaristías, oraciones y besamanos. Asimismo, anima a los vecinos a decorar las calles y a todos los portuenses “a salir y disfrutar de este acontecimiento sin igual”.

En cuanto al primer traslado, previsto para este miércoles 8 de octubre, la salida será a las 18:30 horas desde la Basílica, recorriendo Plaza de España, Palacios y Pedro Muñoz Seca, con llegada prevista a las 19:00 horas a la Capilla de las Hermanas Carmelitas. El acompañamiento musical estará a cargo de Vía Sacra y del Coro del Colegio de las Carmelitas, cuyos alumnos también formarán parte del cortejo.