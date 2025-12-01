Un hermanamiento en El Puerto que fortalece la tradición y la cultura

El Patio del Antiguo Matadero se convirtió el pasado sábado en escenario de una jornada que ya forma parte de la historia cultural navideña de la ciudad. La Asociación Cultural Amigos de El Chumi reunió a cientos de personas en un lleno absoluto, en una celebración que combinó tradición, música, solidaridad y un emotivo acto de hermanamiento.

Durante el acto central del día se formalizó el hermanamiento entre la Asociación Cultural Amigos de El Chumi y la Peña El Contrabando de Paymogo (Huelva), uniendo a ambas entidades bajo el compromiso compartido de preservar y difundir la cultura flamenca y las tradiciones populares.

El acto contó con la presencia del alcalde de Paymogo, José Francisco García Martínez, quien mostró su apoyo decidido a esta unión cultural, destacando la importancia de estrechar lazos entre pueblos y asociaciones que trabajan por mantener vivas sus raíces.

La jornada ofreció un cartel artístico excepcional con dos actuaciones muy esperadas, la Zambomba 'Aromas de Navidad', con Macarena de Jerez, y la Zambomba 'Al Compás de la Zambomba', con el Coro Aula Flamenco Paymogo.

La primera estuvo organizada por la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz, esta zambomba trajo a El Puerto la fuerza y el arte de la inconfundible Macarena de Jerez. Su voz flamenca, llena de sentimiento y pureza, encendió el espíritu navideño y emocionó a un público completamente entregado.

La tarde continuó con la energía, armonía y alegría del Coro del Aula Flamenca de Paymogo, encabezado por Manuel Sierra, que ofreció una interpretación brillante, recibiendo una larga y unánime ovación del público que abarrotaba el histórico patio del antiguo matadero. Una actuación cargada de tradición que reforzó el vínculo cultural entre ambas localidades.

Numerosos vecinos de Paymogo se desplazaron hasta El Puerto para compartir este día inolvidable, demostrando el fuerte compromiso de su comunidad con el flamenco, la cultura y la convivencia entre pueblos.

El evento tuvo además un marcado carácter benéfico. La entrada consistió en la aportación de leche, ColaCao, galletas y productos de desayuno destinados al Hogar de la Esperanza, reforzando la vocación social de la Asociación Cultural Amigos de El Chumi y demostrando el compromiso del público portuense con quienes más lo necesitan.

El éxito de público, la calidad artística y la calidez del hermanamiento consolidan esta propuesta como una de las citas navideñas más destacadas de El Puerto. Desde la Asociación Cultural Amigos de El Chumi se destaca que esta jornada marca “un antes y un después”, situando al Patio del Antiguo Matadero como referencia de la Navidad flamenca portuense.