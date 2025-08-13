"Gracias a VOX El Puerto se paraliza la tala de árboles y la construcción del vial en El Águila"

Una estaca en el pinar de El Aguila, en una foto tomada este mismo martes.

El grupo municipal VOX El Puerto considera que, gracias a su trabajo y al compromiso con los vecinos, "se ha logrado paralizar la tala de árboles y la construcción del vial previsto en la zona verde de Vistahermosa, lindante con las calles Azor y Alcotán, en la urbanización El Águila.

VOX El Puerto recuerda que el pasado 24 de julio solicitó formalmente una reunión con la concejal responsable para aclarar el asunto, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta.

El grupo municipal también tacha de falso el comunicado oficial emitido por el Ayuntamiento de El Puerto, que niega las acusaciones sobre la tala. En dicho comunicado se obvia que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se dictó en 2019 y que fue a instancias de Acciona Inmobiliaria, que en el Pleno del 12 de abril de 2023 se aprobó la Modificación Puntual del PGOU del 92 para la Innovación del Sistema Local Viario (AARR CO 18 SU5 y AARV CO12 SU5), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 26 de junio de 2023.

Esta modificación permitió agregar las parcelas a un vial unitario junto con las calles Azor y Alcotán. Entre las obligaciones de la tramitación figura que el Ayuntamiento debe realizar obras conectivas que cumplan con la normativa de accesibilidad.

Además, el Convenio Expropiatorio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa en 2023 establece claramente la voluntad municipal de destinar estos terrenos a las obras de urbanización viaria.

Desde VOX El Puerto quieren trasladar su apoyo y felicitaciones a los vecinos de la urbanización El Águila, "que han sido fundamentales en este logro". El grupo municipal afirma que “gracias a la presión y el trabajo constante de VOX El Puerto junto a los vecinos, hemos conseguido paralizar un proyecto que dañaba gravemente el entorno y perjudicaba a la comunidad.”

Añaden que “el gobierno municipal intenta ahora ocultar esta realidad con comunicados falsos, pero nuestro objetivo está cumplido: proteger el arbolado y frenar la ejecución del vial. Seguimos trabajando por el bienestar de El Puerto y sus vecinos.”