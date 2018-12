“Este es un gobierno agotado que no tiene nada que ofrecer a la ciudadanía”

La portavoz de Ciudadanos (Cs), Silvia Gómez, ha hecho balance de 2018 y de la legislatura, donde “las renuncias han sido las protagonistas en el salón de plenos, desde todas las bancadas; el equipo de gobierno ha sufrido bajas que, aunque cubiertas, no ayudan a mermar su minoría en el órgano más importante del Ayuntamiento”.

Para Cs, “los plenos se convierten en una continua exposición de propuestas que el equipo de gobierno justifica sin que los resultados sean visibles”. La portavoz naranja señala que “tenemos un gobierno con unos presupuestos prorrogados in extremis”, aprobados “con la abstención constructiva de nuestro grupo, intentando dar una salida al estancamiento de una ciudad que languidece, con colectivos sociales, comerciales y vecinales reclamando lo prometido y exigiendo que el gobierno municipal lleve el timón de un resurgimiento que al parecer no están dispuestos a llevar”. A juicio de Silvia Gómez, “el gobierno local se escuda en la burocracia administrativa para justificar su falta de dedicación y de atención a los ciudadanos y sus reivindicaciones”.

La concejala naranja critica “la no aprobación del Peprichye, la no culminación de la obra del parking de Pozos Dulces, incapacidad para solucionar la limpieza, falta de inversiones en los barrios, no remodelación del mercado de abastos, falta de dinamización del comercio local, deuda con los colectivos, promesas incumplidas en materia de empleo, la pérdida de ayudas de otras administraciones por falta de diligencia, la carencia de un parque de viviendas sociales en buen estado”, y otras deficiencias “reflejo de un gobierno agotado que no tiene nada que ofrecer a la ciudadanía”. Silvia Gómez concluye que “no podemos hacer un balance positivo y sólo nos queda esperar que el nuevo año traiga un nuevo equipo de gobierno que permita resurgir a la ciudad como motor de la Bahía”.