Germán Beardo pide más dinero de los Ingresos del Estado por el aumento de población en verano en El Puerto

El alcalde Germán Beardo ha pedido una mayor transferencia de los Ingresos del Estado por el aumento de población en El Puerto de Santa María y en otras localidades costeras durante los meses de verano. En recientes declaraciones, el alcalde portuense ha expresado su convicción de que a través de la participación en dichos ingresos del Gobierno "tendría que haber una compensación de renta por la transferencia de personas desde el interior de la Nación hacia la costa".

Según sostiene el primer edil de El Puerto "hay una transferencia de personas, pero no hay una transferencia de renta, es decir los servicios públicos básicos que necesita una ciudad del interior en junio, julio, agosto y septiembre son bastante menores de los que necesita una localidad costera. Esa es una de las principales actuaciones normativas o legislativas que podría hacer el Ejecutivo; transferirnos a las localidades costeras que duplican o triplican población recursos económicos necesarios para que nuestros contratos de servicios públicos básicos, como limpieza, policía, alumbrado público o mantenimiento, tuviesen capacidad de financiación para cuatro meses al año que duplicamos la población".

Germán Beardo, secretario general del PP en la provincia, reconoce que no se trata de algo que esté en el debate nacional, "pero es una reflexión que habría que hacerse como país. Hay una España que se vacía y otra que se llena cuatro meses al año y la transferencia de personas no va en la misma disposición que la transferencia de rentas. Es decir, no hay transferencia de renta pero si hay transferencia de personas".

El portavoz y secretario local socialista Ángel González. / Julio González

Por su parte, el portavoz y secretario local del PSOE, Ángel González, ha calificado de "incoherente la nueva ocurrencia de Germán Beardo de solicitar más financiación al Gobierno de España para reforzar los servicios en verano, cuando él no es capaz de cumplir con su labor como alcalde".

El secretario socialista indica además que “la realidad es que, hoy por hoy, El Puerto no podría recibir ayudas por tener los contratos de los servicios municipales caducados, algunos desde hace años”, y señala que “es incoherente que el alcalde con la mayoría de servicios sin contrato, sin presupuesto municipal y con superávit, solicite mayor financiación para reforzar servicios en verano”.

En este sentido, recuerda que el contrato de limpieza "lleva años caducado, como el de autobuses, servicio para el que incluso se han perdido subvenciones del gobierno de España por no tener el contrato en vigor". Y subraya que “sin ir más lejos, la semana pasada nos quitaron las banderas azules por no tener el contrato del servicio de Salvamento y Socorrismo en condiciones”. Por ello, desde el PSOE aseguran que la propuesta del alcalde "no es más que una ocurrencia para no hablar de todos los frentes que tiene abiertos y tapar su incompetencia".

En cuanto al Gobierno de España, González destaca que “en materia de seguridad, la labor del gobierno socialista es positiva, reforzando la ciudad y construyendo la nueva Comisaría. Mientras que Beardo no ha sido capaz en 5 años de sacar las decenas de plazas de Policía Local vacantes que tiene esta ciudad y que necesitamos”.

En otros ámbitos, desde el PSOE local valoran el paseo Blas de Lezo o las ayudas concedidas para convertir el edificio de El Hospitalito en el gran museo de la ciudad, por poner algunos ejemplos de las inversiones del Estado en nuestra ciudad. “¿Qué espera Beardo, que vengan a hacerle su tarea? Si es así y no sabe gestionar que dimita”, concluye el portavoz socialista.