La Gaviota se suma a las quejas por la avería del ascensor en la estación de trenes de El Puerto

La asociación de personas con diversidad funcional La Gaviota se suma a las quejas por la avería que sufre el ascensor de la estación de trenes de El Puerto, en la vía que va de Cádiz hacia Jerez. Tras la denuncia, la semana pasada, de una usuaria de Valdelagrana que lleva ocho meses sin poder bajarse en ese apeadero por la avería del ascensor, y estropearse además posteriormente el ascensor de la estación dentral portuense, son muchos los usuarios que están poniendo reclamaciones ante el administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, así como a la asociación La Gaviota, para que trasladen la denuncia a las instancias oportunas.

A algunos de los usuarios afectados desde Renfe les dan la misma respuesta que a la usuaria de Valdelagrana, que se bajen en la estación de Jerez, una respuesta que no tiene ningún sentido ya que se trata de trenes de cercanías y bajarse en la ciudad vecina para coger otro tren de regreso a El Puerto es perder tiempo y dinero cuando lo normal sería que, si se avería un ascensor, pudiese repararse en un tiempo razonable.

Desde Renfe hicieron referencia hace unos días a esta avería, asegurando que estaban trabajando con el proveedor para solventarla lo antes posible, si bien de momentos los usuarios que viajan en silla de ruedas, o con carritos de bebé y maletas no pueden hacer uso del ascensor en el trayecto desde Cádiz.