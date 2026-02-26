Renfe trabaja para poder reparar cuanto antes el ascensor averiado de la estación de El Puerto

La empresa Renfe ha respondido a la denuncia pública de una vecina de Valdelagrana pr la falta de accesibilidad del apeadero de la zona así como de la estación de El Puerto, señalando que "estamos trabajando junto con el fabricante para volver a poner en servicio estos equipos próximamente".

Desde la empresa de transporte añaden que "Renfe mantiene informados a los viajeros por los canales de comunicación habituales, como la App de Cercanías y lamenta las molestias ocasionadas por estas incidencias".

También explican que "en la estación de El Puerto de Santa María hay 7 equipos de elevación. De ellos, están en servicio el ascensor del vestíbulo principal, el ascensor de vías 2/4 y las escaleras mecánicas de la vía de andén 1. Por otro lado, están fuera de servicio el ascensor de las vías 1/3, la escalera de subida vestíbulo-paso inferior, la escalera de la vía 2 y la escalera de bajada del vestíbulo al paso inferior".

En la respuesta de Renfe no se hace referencia al ascensor averiado en el apeadero de Valdelagrana, que lleva ya ocho meses sin funcionar, y que era el principal motivo de la queja de esta vecina que va en silla de ruedas.