"No funciona el ascensor de las estaciones de Valdelagrana y El Puerto y me dicen que me baje en Jerez"

Rosario Vázquez, una vecina de Valdelagrana de 70 años, está ya desesperada. Desde el 30 de junio de 2025 lleva sin poder utilizar el ascensor del apeadero de trenes de Valdelagrana, el más cercano a su domicilio, ya que ese fatídico día se estropeó el elevador de la vía 1, el de regreso desde Cádiz, y nunca más se supo.

Rosario va en silla de ruedas y como tiene que acudir regularmente al médico en Cádiz, durante unos meses decidió bajarse en la estación de El Puerto, desde donde tenía que coger de nuevo otro tren en dirección contraria para poder bajarse en Valdelagrana, donde en la vía 2 el elevador sí funciona, perdiendo así más de una hora de su tiempo cada que vez que tenía una cita médica.

Pero he aquí que el ascensor de la estación de El Puerto también se ha estropeado, y no funciona desde hace ya seis semanas.

Las reclamaciones que ha interpuesto Rosario ante el administrador ferroviario son incontables, pero hasta ahora ni caso, y lo que es peor, la contestación que le dieron en una ocasión por teléfono fue memorable: "Pues bájese usted en la estación de Jerez".

Rosario tiene cita con su médico otra vez este jueves, y ya piensa en que tendrá que anular la cita porque cada vez que se presenta este problema lo pasa muy mal, ya que los autobuses tampoco están adaptados. "No entiendo cómo habiendo pasado tanto tiempo no se ha puesto ya una solución, porque yo no soy la única afectada", dice Rosario, y recuerda que son muchas las personas con dificultades de movilidad que se ven en esta situación, personas con andadores, carritos de bebé, con maletas...

Las aceras del entorno de la estación tampoco están adaptadas.

Los problemas con los ascensores y escaleras mecánicas de la estación portuense no son algo nuevo, ya que hace dos años también permanecieron averiados durante varios meses. En lo que respecta a las escaleras, pocas veces han funcionado con normalidad.

Además de este problema con el transporte, Charo, como le gusta que la llamen, también tiene otra lucha con el Ayuntamiento portuense, ya que las aceras del entorno del apeadero de Valdelagrana tampoco están adaptadas, ya que no cuentan con rebajes. Pero eso es otra historia...