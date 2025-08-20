La Gaviota agradece la colaboración de jóvenes refugiados en el programa Hidrosport en El Puerto

La asociación de personas con diversidad funcional La Gaviota ha querido hacer público su agradecimiento a los voluntarios que colaboran este verano en el programa Hidrosport, en El Puerto. Se trata de jóvenes refugiados que residen en el Centro Acogida de Protección Internacional que se ubica en la ciudad, que prestan su ayuda de anera desinteresada para que este veterano programa sea un éxito, un verano más.

La mayoría de estos jóvenes son subsaharianos y se van rotando a lo largo del verano, contribuyendo con su buena disposición para el funcionamiento del dispositivo.

La mayor parte de las personas que llegan al centro de protección lo hace a través de la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR) o de Cruz Roja. La integración en la cultura y el idioma local es muy positiva, ya que reciben clases de español y organizan excursiones y eventos para conocer mejor la provincia de Cádiz y la comunidad andaluza. El centro cuenta además con personal para atenderles en distintas facetas, como psicóloga, trabajadores y educadores sociales, mediadora y especialistas en inmersión lingüística.

Este tipo de actividades con entidades sociales les ayudan además a sentirse útiles. La mayoría de los jóvenes que han participado en Hidrosport apenas supera los 20 años.