Francisco José Figuereo, pregonero de la Feria de El Puerto: “Mi primer brindis siempre es al cielo, me acuerdo de los que ya no están”

El Puerto/El próximo lunes 26 de mayo la caseta de Helo-Libo, en el recinto de Las Banderas, será el escenario de los primeros brindis de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2025, que en esta ocasión estará dedicada a la ciudad catalana de Badalona.

Francisco José Figuereo Noriega, ‘Figue’ para los amigos, será el encargado de exaltar los encantos de la principal fiesta portuense en el tradicional pregón oficioso que organiza la hermandad de la Oración en el Huerto desde hace ya 42 ediciones.

-¿Cómo recibió la propuesta para ser el pregonero de la Feria en la caseta de Helo-Libo?

-Pues fue una sorpresa, estuve en un acto de la hermandad y la hermana mayor de El Olivo, Ana María Ortega, me dijo que me tenía que llamar para tratar un asunto. Yo pensaba que iba a ser para algún tema cofrade, porque fue antes de la Semana Santa, pero cuando me propuso ser el pregonero de la Feria me hizo muchísima ilusión, yo creo que un portuense no lo puede ver de otra manera.

-Usted desde luego tiene una amplia experiencia en pregones, destacando el de la Semana Santa portuense, que a causa de la pandemia abarcó casi dos años.

-Sí, entre una cosa y otra fueron casi dos años, ya que en 2021 me designaron pregonero pero no hubo pregón, por la pandemia, pero hicimos el documental ‘El año sin primavera’, y finalmente en 2022 pude pregonar la Semana Santa. Esto es algo muy diferente pero es también una gran responsabilidad, es un encargo que me gusta mucho porque me saca de mi zona de confort, del ámbito cofrade, pero que a la vez me abre miles de posibilidades de escribirle tanto a El Puerto como a sus tradiciones.

-¿Es usted muy feriante, de los que van todos los días a Las Banderas?

-Soy feriante, pero es verdad que he tenido una época que he faltado mucho porque me recordaba mucho a mi familia, a mi padre, y cuando él falleció estuve tres o cuatro años que me costaba pisar el albero, iba a la Feria pero muy poco. Pero desde hace un par de años, precisamente junto a un grupo de amigos de la Oración en el Huerto, ha vuelto a despertarse en mi ese sentimiento y he vuelto a ser feriante.

-¿Prefiere la Feria de día o de noche?

-Sin duda la Feria de día, y me gusta sobre todo la franja horaria del atardecer, porque creo que es cuando ya se reposa la Feria y vienen esas conversaciones auténticas, es cuando todos nos volvemos un poco filósofos.

-Últimamente hay quien apuesta por visitar la Feria ya por la tarde, después de comer en casa, quizás porque no hay bolsillo que aguante comer a diario en las casetas.

-Sí, es verdad que el factor económico condiciona a muchas familias, porque son muchos días y los precios no ayudan. Pero a mi sí me gusta comer en la Feria, sobre todo en las caseta de hermandades, donde hay un gran género y una gran atención al público. Yo soy de la generación en la que íbamos a la Feria a mediodía, nos íbamos a casa y regresábamos después al recinto.

-Ahora que menciona a las hermandades, ¿qué supone el montaje y explotacion de una caseta de Feria? Para muchas de ellas es un importante foco de recursos económicos para todo el año.

-Sí, es vital, dentro de los presupuestos anuales de las hermandades la Feria es un pilar fundamental. En el caso de la Oración en el Huerto más todavía si cabe, porque la trabajan ellos mismos. Eso es algo que se está perdiendo, creo que la Humildad también lo hace y este año La Borriquita también, porque hay otras hermandades que optan por ceder la explotación a un casetero. En el caso de explotarla directamente, una caseta es una fuente de recursos muy importante para las arcas de la hermandad. Es un esfuerzo para los hermanos, que además tienen ya turnos eternos, los mismos días siempre cada año, donde se hacen grupos muy buenos y se pasan ratos de convivencia haciendo una labor altruista para la hermandad.

-¿Qué diferencia a la Feria de El Puerto de otras de su entorno?

-Para mi la Feria de El Puerto es la Feria de la Bahía, es la más accesible y está bien conectada, es el centro neurálgico y además tiene la libertad de poder acceder a cualquier caseta. Espero que sepamos mantener esa característica, tenemos que llevar por bandera que cualquiera pueda entrar en cualquier caseta, creo que el acceso restringido deberíamos evitarlo.

-¿Qué opina del reciente debate sobre un posible cambio en los días de comienzo y duración de la Feria? ¿Es usted defensor del Lunes de Feria?

-Sí, yo soy partidario de mantener el Lunes de Feria, creo que es un día que tiene mucho encanto. Es cuando nos reunimos los portuenses, igual que sucede el domingo por la noche, aunque cada jornada tiene su particularidad, como el jueves es el día de los niños y el viernes empieza a haber más gente. El lunes es el día en el que se ven más portuenses por metro cuadrado en la Feria, aunque ya no es un Lunes de Resaca, porque la resaca ya llega el propio martes.

-¿Qué mejoras acometería en el recinto ferial, si dependiera de usted?

-Urbanísticamente el recinto necesita una reforma importante, yo haría un recinto confinado, igual que ocurre en otras ciudades, para tenerlo delimitado. También se podrían unificar una serie de servicios para que estuvieran ya fijos de un año para otro.

-Pida un deseo para esta Feria 2025.

-Mi deseo es que todos los portuenses brindemos con una copa y que nos acordemos de aquellos que ya no están. Yo creo que el primer brindis debe ir al cielo, por aquellos que ya no están y que tanto disfrutaron de la Feria, y pido también salud para todos, que es lo más importante y lo que colma todos mis deseos.