La Flave tacha de incongruentes los cursos anunciados sobre participación en El Puerto

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ afirma de manera rotunda que “ni Ayuntamiento de El Puerto ni Diputación de Cádiz nos van a enseñar qué es la participación ciudadana”, en relación a la oferta de tres cursos dirigidos a las asociaciones vecinales y que se organizarán en el mes de octubre: 'Gestiona tu asociación desde el móvil', '¿Cómo gestiono mi asociación?' y 'Aprendemos a relacionarnos con la administración'.

La federación entiende que, según la política de acoso y derribo que están sufriendo las asociaciones vecinales y el movimiento vecinal en general en esta última legislatura, es “incongruente” que se pongan en marcha estos cursos, puesto que "no hay relación alguna ni intención por parte del Ayuntamiento con los vecinos, con los que somos los ojos de la administración local en cada barrio, y hemos mostrado siempre nuestra disposición a colaborar, a mostrar los fallos, las reivindicaciones, las necesidades a cubrir. Pero en cambio, el Ayuntamiento, una y otra vez, no hace más que saltarnos, pasar por encima de las asociaciones y ningunearnos”, explican desde la Flave.

Recuerda además la federación que no se ha firmado el convenio de colaboración para destinar una partida para arreglar los barrios; se ha desalojado a La Música de su local, se intentó con Las Tres Fases de Fermesa e incluso con la Flave; no se atienden las reivindicaciones vecinales; no se arreglan problemas serios y a lo único a lo que se dedica el área de Relaciones con la Ciudadanía es a hacer fiestas, como si eso fuera lo que necesitamos”. Y lo peor, “no hay una vía de comunicación ni intención de ello. El equipo de Gobierno ha demostrado que no quiere tener diálogo con nosotros, por lo que es un poco complicado que vayamos a aprender a relacionarnos con una administración que nos da la espalda”.