La Flave de El Puerto lamenta que el beneficio económico de la Motorada esté por encima del descanso ciudadano

El Puerto/La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ lamenta que el descanso y los derechos ciudadanos queden supeditados al beneficio económico y los ingresos que obtienen los establecimientos hoteleros y hosteleros durante la Motorada.

Para la Flave "este año la sensación de los ciudadanos es que ha habido mayor número de motos y vuelve el vandalismo y los actos incívicos de los que vienen durante varios días a pernoctar, comer y disfrutar de El Puerto, sin cuidar una ciudad que no sienten como propia y sin respetar los derechos de los portuenses, que desde jueves a domingo se han sentido encerrados en casa, sin poder apenas salir a la calle puesto que la localidad se ha vuelto una ciudad sin ley".

La federación considera, respaldada por las quejas y protestas ciudadanas que "la situación vivida este año se parece demasiado a etapas que ocurrían en décadas anteriores, cuando el motero tomaba la ciudad sin tener en cuenta al portuense, el ruido que hacían y que suponía un problema a la hora del descanso y, además, provocaban que la gente tuviera miedo de pisar la calle, como ha ocurrido este 2025".

Además, consideran que "la manga ancha que ha ofrecido el equipo de Gobierno a los moteros ha generado que muchos hayan acudido a El Puerto, puesto que en otras ciudades cercanas no han tenido tanta consideración para que pudieran hacer el cafre, cometer actos vandálicos, realizar gamberradas o no tener en cuenta a viandantes y demás conductores. La federación considera que, año tras año, el equipo de Gobierno está abriendo la mano al motero, y esto está haciendo que El Puerto vuelva a estar en el punto de mira de aquellos que no respetan a los portuenses". Por ello, invitan al Ayuntamiento a hacer una reflexión de si merece la pena exponer al portuense de tal manera para conseguir que la ciudad se llene de incívicos. Y es que, el dinero no siempre está por encima de los ciudadanos.

Por otro lado, la Flave entiende que no todos los moteros que acuden a la ciudad estos días se comportan de manera incívica y sin respetar los derechos de los demás, pero consideran que "no se puede permitir que haya muchos portuenses que prefieran quedarse encerrados en casa durante días por la imposibilidad de salir o coger el coche para hacer cualquier gestión. Limitar la movilidad de los ciudadanos, especialmente el fin de semana pasado, que ha reinado el buen tiempo, no es razón para que se haya vivido la situación descrita anteriormente".

En otro orden de cosas, la Flave lamenta la suciedad dejada tanto por los moteros como por los ciudadanos y visitantes que se han apostado a ambos lados de la antigua N-IV para ver las exhibiciones moteras o por la zona centro. Y es que, la federación entiende que la diversión no está reñida con el civismo de dejar los restos del botellón en un contenedor o papelera.

Por todo lo expuesto, la federación considera que el equipo de Gobierno debe ser menos permisivo, poner a trabajar a los agentes de la Policía Local para que no se cometan actos incívicos y el ruido y la falta de descanso no sean un problema tanto de día como de noche. Es decir, que "hay que conjugar los derechos de unos con los deberes de otros, para que los ciudadanos puedan ver con buenos ojos la llegada de los moteros, y no solo aquellos que se dedican a la hostelería". Por tanto, entienden que "hay un año por delante para trabajar en buscar una fórmula que pueda convencer a los moteros y a los portuenses, y si en ediciones anteriores se ha podido conseguir que hubiera cierta mesura, también se puede conseguir en estos momentos".