La Flave lamenta la gestión del equipo de Gobierno de El Puerto en plena temporada veraniega

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ lamenta "la nefasta gestión del equipo de Gobierno en El Puerto en plena temporada veraniega" y se pregunta qué va a suceder en agosto en una localidad que está centrada en el turismo y en el que se suceden eventos casi continuos, "especialmente si continúa la dejadez mostrada hasta el momento".

El área de Mantenimiento Urbano de la federación, de la que es responsable Moisés Zapata, ha recogido las cuestiones denunciadas por vecinos y asociaciones vecinales, que van dirigidas en el mismo sentido, quejarse de la nula actuación del equipo de Gobierno por mantener o mejorar los barrios, los servicios que los portuenses merecen a cambio de pagar sus impuestos todo el año, y el estado global de la ciudad.

El área de Mantenimiento Urbano ha recogido tantas quejas vecinales que su responsable se pregunta "cómo va a afrontar este mes entrante el equipo de Gobierno, porque si en julio no han podido salvar la situación y mantener la ciudad acorde a las necesidades de los barrios, en agosto se hace inimaginable que puedan cubrirse dichas necesidades y reivindicaciones, teniendo en cuenta el ritmo de eventos que se suceden en la localidad".

Por un lado, los vecinos se quejan de que el servicio de taxis no es suficiente, debido a la masificación que hay en la ciudad. Así, ciudadanos que necesitan desplazarse, incluso para acudir a una cita médica, se lamentan de no poder moverse en dicho medio de transporte, puesto que no hay suficientes.

En cuanto a las urgencias médicas, consideran que hay "verdadera desesperación entre los portuenses, que tienen que esperar hasta ocho y nueve horas en urgencias para ser atendidos, debido a la falta de personal". Y a ello hay que añadir que dos centros de salud, Ángel Salvatierra y Casa del Mar, cierran en horario de tarde en verano, cuando deberían continuar con sus horarios habituales, puesto que sigue habiendo pacientes a los que atender.

En los barrios se echa en falta la presencia policial, especialmente los fines de semana. Pero las quejas van dirigidas a las respuestas que ofrece la Policía Local cuando se les requiere, y es que hay otras prioridades que atender, por lo que los barrios se sienten totalmente indefensos. Con todo, la Flave se pregunta cuáles son esas prioridades, y qué es más importante que atender o auxiliar a un portuense que esté aquejándose de un acto vandálico, ruido, o cualquier situación de peligro.

Los vecinos consideran que no es de recibo tener que aguantar ruidos, orines, destrozos en el mobiliario urbano e incluso en el patrimonio local, del turismo que está copando la ciudad estos meses, un turismo incívico que no respeta la ciudad y contra el que no se toman medidas, por lo que campa a sus anchas. "Los portuenses piden poder salir tranquilos, y no tener que aguantar suciedad, malos olores, calles sucias e incluso el vandalismo en monumentos o espacios significativos de la ciudad", argumentan.

Por otro lado, creen que "no es de justicia que haya calles cortadas en el centro para beneficio de algunos comerciantes, lamenta la junta directiva de la Flave, "algo que redunda en perjuicio de los ciudadanos, que son los que se encuentran itinerarios cortados por los que no se puede circular. A ello hay que añadir los problemas de movilidad que se encuentran las personas con movilidad reducida, y que no se atajan".

A todo ello hay que sumar que El Puerto, desde este fin de semana, encadena distintos eventos que provocarán mayores problemas a los vecinos, como Puro Latino, la temporada taurina y los conciertos en la Plaza de Toros, a lo que hay que añadir el turismo joven que se concentra en los distintos chiringuitos de la zona de Puerto Sherry.

La Flave no se opone a cualquier tipo de turismo de calidad que muestre respeto por la ciudad y deje beneficios para todos, pero se muestra "en contra del turismo que se está permitiendo en la ciudad, que no deja rédito más que para unos cuantos y supone destrozos, suciedad y problemas para la mayoría". Por todo lo expuesto, la federación quiere conocer cuál es el plan del equipo de Gobierno para hacer frente a todas estas situaciones sin que aumente el descontento generalizado que existe entre los portuenses, porque "no pueden mirar para otro lado en lo que concierne a los barrios, que van aumentando sus situaciones de deterioro debido a la inacción municipal".